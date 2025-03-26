Создана альтернатива «Оземпику»

Уже в следующем году на рынок выйдут новые препараты для борьбы с ожирением и диабетом, которые могут заменить «Оземпик» и «Вегови». Об этом сообщила компания Novo Nordisk, пообещав в начале 2026 года подать документы на регистрацию инъекционного средства нового поколения — CagriSema.

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Препарат сочетает два активных компонента: семаглутид и аналог амилина кагрилинтид. Как и его предшественники, он вводится один раз в неделю и помогает снизить вес за счет воздействия на аппетит и обмен веществ. В третьей фазе клинических испытаний пациенты теряли в среднем 15,7 процента массы тела за 68 недель, что более чем в пять раз превышает результаты плацебо.

Параллельно Novo Nordisk заключила сделку с китайской United Biotechnology на сумму 2 миллиарда долларов. Компания получила права на разработку и глобальную дистрибуцию препарата UBT251 — нового «тройного агониста», воздействующего сразу на три типа рецепторов: GLP-1, GIP и глюкагоновые. В раннем клиническом исследовании в Китае препарат обеспечил снижение веса в среднем на 15,1 процента всего за 12 недель. В ближайшее время планируется международное исследование для вывода средства на мировой рынок.

Разработка новых средств идет в стремительном темпе. Уже в ближайшие годы врачи смогут использовать препараты с еще более высокой эффективностью и широким спектром действия для борьбы с ожирением, диабетом и сопутствующими метаболическими заболеваниями.