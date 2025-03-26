Российский ИИ научили выявлять рак груди на уровне врачей

Российские ученые и врачи провели исследование, которое подтвердило, что искусственный интеллект (ИИ) способен выявлять рак молочной железы на уровне квалифицированных врачей-рентгенологов. Результаты работы опубликованы в Российском электронном журнале лучевой диагностики.

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В исследовании участвовали специалисты медицинского центра «Белая Роза» в Твери, Тверского медицинского университета, областного онкологического диспансера и Тверского технического университета. Они проверяли, насколько точен ИИ в анализе маммограмм по сравнению с врачами.

Для эксперимента использовали снимки двух групп пациенток: женщин с уже подтвержденным диагнозом рака и тех, кто проходил плановое обследование. Анализ проводили как рентгенологи, так и алгоритм сервиса «Третье Мнение. Маммограммы».

ИИ показал чувствительность от 84,9% до 96,8% в зависимости от степени риска. В случаях, где вероятность злокачественных изменений была высокой, точность достигала уровня опытных врачей. При этом алгоритм склонен к гипердиагностике — он чаще определяет изменения как потенциально опасные, что снижает вероятность пропуска заболевания.

Специалисты отмечают, что использование ИИ в маммографии помогает снизить влияние человеческого фактора, особенно для врачей с небольшим опытом. Сейчас система внедрена в 39 регионах России и уже проанализировала более 1,1 млн снимков.