Найдена связь между ожирением и нарушениями сна

Ученые из Университета Кальяри обнаружили, что ожирение и нарушения сна усиливают друг друга и формируют опасный замкнутый круг, способствуя развитию сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

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По данным специалистов, лишний вес повышает риск таких расстройств, как апноэ во сне, бессонницы и синдрома беспокойных ног. В то же время хронический недосып и низкое качество сна провоцируют гормональные нарушения, усиливают аппетит, снижают физическую активность и способствуют накоплению висцерального жира — основного фактора сердечно-сосудистого риска.

Особое внимание в работе уделяется апноэ — состоянию, при котором дыхание человека периодически прерывается во сне. Это ведет к снижению уровня кислорода в крови, скачкам давления и ухудшению сна, а также мешает снижению веса. Ученые отмечают, что даже умеренная потеря массы тела может значительно снизить выраженность симптомов.

Также описана связь ожирения с бессонницей и синдромом беспокойных ног. У женщин с избыточным весом риск развития этих состояний особенно высок — вероятно, из-за влияния гормонов.

Авторы исследования подчеркивают, что недостаток сна не только способствует ожирению, но и ухудшает психоэмоциональное состояние. В результате формируется триада: ожирение, плохой сон и тревожно-депрессивные расстройства, взаимно усиливающие друг друга.