Исследователи оценили эффект плацебо при ПМС

Женщины с предменструальным синдромом (ПМС) получают пользу от эффекта плацебо, даже когда знают, что принимают пустышки — таковы результаты исследования в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

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Многие женщины сталкиваются с такими неприятными проявлениями ПМС, как тревожность, перепады настроения и спазмы в животе. Предыдущие исследования показали, что плацебо может уменьшать эти симптомы у тех, кто принимают его за настоящее лекарство, но оставалось неясным, сохраняется ли этот эффект при осознанном приеме пустышек.

Факультет психологии Базельского университета в Швейцарии провел исследование с участием 150 женщин в возрасте от 18 до 45 лет с умеренным или тяжелым ПМС. В предварительном опросе они поставили 4 или 5 по пятибалльной шкале хотя бы одному из 27 симптомов ПМС, а также указали, что это серьезно мешает их социальной жизни.

Участниц разделили случайным образом на три группы:

первая треть принимала две таблетки плацебо ежедневно в течение двух менструальных циклов, зная, что это плацебо; вторая треть также принимала таблетки-пустышки, но получила дополнительное объяснение о том, как плацебо может облегчать симптомы благодаря силе внушения и веры; оставшаяся треть не получала плацебо, но все группы могли продолжать принимать свои обычные лекарства.

Участницы ежедневно заполняли опросники о симптомах ПМС и их влиянии на жизнь.

Анализ данных последнего цикла показал:

у принимавших плацебо без объяснений интенсивность симптомов снизилась в среднем на 50%, а их влияние на жизнь — вдвое;

у тех, кто получал плацебо с объяснением, интенсивность симптомов уменьшилась на 79%, а их влияние на жизнь — на 83%.

«Это действительно значительный эффект, заметный в повседневной жизни», — оценил профессор Стефан Шмидт из Фрайбургского университета в Германии.

Когда люди принимают плацебо, они могут как подсознательно, так и сознательно ожидать облегчения симптомов, и это приводит к реальным улучшениям, например, за счет выделения эндорфинов — естественных обезболивающих, предположил Шмидт.

«Мы живем в обществе таблеток, где распространена вера в то, что они несут в себе достижения науки и должны помогать. Люди ожидают улучшения», — объяснил он.

Контрольная группа, не принимавшая плацебо, также отметила снижение интенсивности симптомов на 33% и их влияния на жизнь на 46%.

«Участие в исследовании и ведение дневников может повысить осознанность и улучшить самочувствие даже без таблеток», — заметил профессор.

Кроме того, все испытуемые, коль скоро они вызвались участвовать в исследовании, внимательнее к себе и более открыты к альтернативным методам лечения, добавил он.

Дальнейшие более масштабные исследования должны определить, сохраняются ли преимущества плацебо в течение более длительного времени и применимы ли они к более широкому кругу людей в старших возрастных группах или других странах. Если результаты подтвердятся, плацебо может стать дешевым и простым способом лечения ПМС, заключил Шмидт.