Ученые выяснили, какая работа защищает от старческого слабоумия

Специалисты из Гарвардского университета изучили трудовую жизнь и причины смерти миллионов американцев. В целом они сравнили между собой около 400 профессий.

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В рамках недавнего исследования эксперты пришли к выводу, что водители такси и скорой помощи имеют меньше всего шансов умереть от болезни Альцгеймера. Согласно предположению учёных, это связано с умением ориентироваться на местности.

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Существуют доказательства того, что пространственная ориентация и навигация — одни из первых функций, которые ухудшаются при старческом слабоумии. Об этом сказал Хьюго Спирс, профессор когнитивной нейробиологии, который руководит проектом Taxi Brains в UCL.

При этом есть и важный нюанс. Оказалось, что водители такси и скорой хоть и реже умирают от болезни Альцгеймера, они чаще также умирают в молодом возрасте.

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