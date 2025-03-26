Ученые выяснили, какая работа защищает от старческого слабоумия

Учёные выяснили, что работа водителем такси или скорой помощи защищает от старческого слабоумия
Специалисты из Гарвардского университета изучили трудовую жизнь и причины смерти миллионов американцев. В целом они сравнили между собой около 400 профессий.
В рамках недавнего исследования эксперты пришли к выводу, что водители такси и скорой помощи имеют меньше всего шансов умереть от болезни Альцгеймера. Согласно предположению учёных, это связано с умением ориентироваться на местности.
Существуют доказательства того, что пространственная ориентация и навигация — одни из первых функций, которые ухудшаются при старческом слабоумии. Об этом сказал Хьюго Спирс, профессор когнитивной нейробиологии, который руководит проектом Taxi Brains в UCL.
При этом есть и важный нюанс. Оказалось, что водители такси и скорой хоть и реже умирают от болезни Альцгеймера, они чаще также умирают в молодом возрасте.
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