Ученые разработали ИИ-тесты для определения болезней

Российские учёные разработали чувствительный тест крови, который поможет определять болезни на ранних этапах

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Группа учёных из Уральского федерального университета разработала метод, который поможет врачам быстрее и точнее выявлять заболевания. Новый способ анализа крови с использованием искусственного интеллекта позволит диагностировать болезни на самых ранних стадиях, что откроет новые возможности для их лечения. Уже скоро учёные планируют создать тест-систему, которая поможет в профилактике и индивидуальном подходе к лечению.

Метод основан на тщательном исследовании состава крови. Учёные используют передовые технологии, которые позволяют обнаруживать даже незначительные изменения в уровнях различных веществ в крови, таких как жиры, аминокислоты и витамины. Эти изменения могут указывать на начало заболеваний. Для анализа применяют специальные методы, которые помогают точно зафиксировать такие отклонения и вычислить биомаркеры болезней с высокой точностью.

Елена Ковалева, профессор кафедры органического синтеза УрФУ, объясняет, что в нашем организме постоянно происходят сложные химические процессы, которые и формируют уникальный «метаболический профиль». Когда мы заболеваем, этот профиль меняется, и именно эти изменения можно отследить в крови. С помощью нового метода учёные смогут заметить болезни в самом начале их развития и вовремя вмешаться, что поможет в эффективном лечении.