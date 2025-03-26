Найден новый способ лечения «сложных» видов рака

Ученые из Йельского университета нашли способ вызвать эффективный иммунный ответ против «сложных» раковых опухолей с помощью антител, связанных с волчанкой. Результаты исследования опубликованы в Science Signaling (SciSignal).

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Ученые сосредоточились на «холодных» опухолях, которые также называют «иммунными пустынями». В таких новообразованиях обычно мало иммунных Т-клеток, поэтому они плохо поддаются лечению, в том числе иммунотерапии. Однако результаты лечения могут быть улучшены с помощью антитела, связанного с другим заболеванием — волчанкой.

После введения в организм мышей с раком головного мозга антитело под названием 4H2 стимулировало особый тип иммунного ответа. При попадании в цитоплазму (жидкое содержимое) клетки оно связывалось с РНК и активировало особый датчик нуклеиновых кислот cGAS. Путь cGAS-STING — это компонент врожденной иммунной системы, который запускает воспалительную реакцию, токсичную для клеток рака мозга.

Ученые также обнаружили, что антитело к волчанке доставляет гены в клетки без помощи вируса, а значит, его можно использовать для преобразования стратегий генной терапии. Кроме того, 4H2 не действует на ткани, в которых отсутствуют функциональные иммунные клетки, что снижает вероятность возникновения побочных эффектов.