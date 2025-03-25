Российский биохимик разработал новые методы борьбы с онкозаболеваниями

Принципиально новые методы борьбы с опухолями, более "мягкие" по сравнению традиционными, разработаны доктором медицинских наук Вадимом Покровским. За эти исследования он награжден премией правительства Москвы. С ученым встретился корреспондент "РГ".

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Вадим, честно говоря, вы плохо вписываетесь в образ классического ученого, который творит в тиши лаборатории. А вы занимаетесь бизнесом, издаете книги, даже окончили курсы предпринимательства, активно живете в соцсетях. Один во многих лицах. Когда успеваете делать открытия?

Вадим Покровский: Вы правы - в "классику" точно не вписываюсь. Могу только добавить, что уже несколько лет больше всего времени уходит на программу магистратуры в Российском университете дружбы народов по разработке лекарственных препаратов. Кроме того, пишу учебники по биохимии для студентов медицинских вузов.

Что касается науки - когда стал руководить лабораторией, то эксперименты, к сожалению, сам уже не провожу. Времени нет. За мной - их планирование и подведение итогов.

Вам было всего 30, когда возглавили лабораторию в Центре онкологии им. Блохина. Думаю, на вашем месте многие засомневались бы. Очень ответственное решение. Все-таки известный во всем мире научный центр, что ни имя, то знаменитость.

Вадим Покровский: Это было в 2017 году, после того как я защитил докторскую диссертацию. Кстати, в свой день рождения. Сомневался ли? Честно говоря, тогда я вообще не был уверен, что хочу заниматься только наукой. У меня было небольшое издательство по выпуску медицинской литературы. Помимо этого успел поработать аналитиком в венчурном инвестфонде, а еще в фармкомпании руководил отделом развития бизнеса.

Когда же находилось время для науки, да еще и для подготовки докторской?

Вадим Покровский: Сейчас, оглядываясь назад, сам удивляюсь. Думаю, что я старался везде успеть, потому что, наверное, мне все нравилось. Так вот именно в 2017 году в нашем центре прошла массовая смена руководителей старше 70 лет. Меня вызвали и поставили перед фактом: будешь заведовать лабораторией. Признаюсь, предложение было настолько неожиданным, что пытался отказаться, мол, нет опыта, плохо представляю, что делать. Ответ получил почти категорический - разберешься. Вот с тех пор и разбираюсь.

Ученые ищут способы борьбы с опухолями, которые побеждая их, не наносят вреда здоровым клеткам.

И в том же году меня пригласили в РУДН возглавить кафедру биохимии, где я несколько лет работал над проектами, которыми руководил академик Березов. В итоге пришлось оставить все дела в бизнесе и окончательно "перебраться" в науку и преподавание.

И явно преуспели. Вы автор открытия двух методов борьбы с онкологическими заболеваниями. В чем суть этих исследований?

Вадим Покровский: Сразу скажу, это результат работы большого коллектива. Речь идет о хорошо известном направлении - применение в онкологии противоопухолевых ферментов. Исследования начинали еще в СССР под руководством академика Березова.

В чем суть? Существует множество препаратов для борьбы со злокачественными новообразованиями. Практически все они действуют по одному принципу: лекарство должно попасть внутрь или на поверхность опухолевой клетки, где ее и убивает. Этот механизм эффективно работает, но у него очень серьезный минус: препараты очень токсичны для организма.

Поэтому наука давно ищет варианты, как уменьшить этот вред, а в идеале вообще устранить. Еще в 1970-е годы для этого стали применять ферменты, которые по сравнению с классическими лекарствами намного безопаснее. Дело в том, что у них принципиально другой механизм действия. Они вообще не работают с самой опухолью, а разрушают аминокислоты. Говоря попросту, лишают ее "пищи".

То есть предлагается более мягкий вариант уничтожения: перекрываем подачу еды, и опухоль умирает от голода. Среди множества разных ферментов какие-то уже реально используются в практике?

Вадим Покровский: Пока только один фермент, аспарагиназа, он с 1978 года применяется против лейкозов. Поиском других наука занимается последние 50 лет. Так как ферментов известно очень много, то работа фактически сводится к тому, что ученые путем рутинного перебора оценивают, насколько эффективно они могут бороться с опухолями.

Мы тоже с этого начинали в проектах совместно с Институтом биомедицинской химии им. Ореховича. Изучая разные варианты фермента аспарагиназы, обратили внимание на один из них, который отличается от классических. При использовании нетоксичных концентраций этого фермента, которые, казалось бы, вообще не должны никак воздействовать на опухоль, опухоль тем не менее погибала.

Так, может, тоже от голода?

Вадим Покровский: Нет, здесь механизм другой, он связан с ферментом теломеразой. Как известно, именно считывание генов этого белка заставляет опухолевую клетку бесконтрольно делиться. Так вот, открытый нами фермент, подавляя эту активность, останавливает деление, и клетка умирает от старости.

Давайте уточним: нетоксичное вещество побеждает опухоль? Это может стать прорывом для лечения онкологии?

Вадим Покровский: Сейчас каждую неделю в СМИ сообщают, что разработано новое средство борьбы с раком. Видов опухолей много, против всех нет универсального средства. К каждому нужен индивидуальный подход. Найденный нами фермент - один из таких бойцов. Он сейчас проходит стадию испытаний на животных.

Мы сейчас проверяем и вторую технологию борьбы с опухолями. И тоже с помощью нетоксичных веществ. "Оружие" состоит из двух частей. Первая - фермент, вторая - так называемое пролекарство. Это соединение, которое само по себе не является активным, не работает, но, попадая внутрь организма, превращается в лекарство.

Именно это и происходит, когда мы вводим в организм независимо друг от друга нетоксичный фермент и нетоксичное пролекарство. Под действием фермента оно становится токсичным и убивает опухоль. Но это в теории. А на практике важно, чтобы эта встреча произошла именно в опухолевой клетке. Чтобы не пострадали здоровые клетки. И тут важны средства доставки.

Сегодня известны разные варианты - например, доставка к мишени с помощью антител или в виде векторов, несущих гены. Мы совместно с коллегами из Института молекулярной биологии им. Энгельгардта и РУДН предложили альтернативный способ: применили малые молекулы, которые селективно связываются с рецепторами на опухолевых клетках.

В будущем эту технологию можно использовать для снижения токсического воздействия препаратов на организм пациента при одновременном увеличении токсического воздействия на опухоль.

Расскажите немного о себе. Когда вы не в науке и не в преподавании, чем занимаетесь? Есть хобби? Спорт? Коллекционирование? Музыка, театр?

Вадим Покровский: Можно сказать, что мое хобби - писать учебники. Если есть свободное время, то в удовольствие читаю книгу или ее пишу. Это меня заряжает энергией. Еще люблю ходить в лес, люблю путешествовать на машине по красивым местам.

Как на вашей науке сказываются санкции? Общаетесь с коллегами из других стран? Вас приглашали работать в зарубежные центры?

Вадим Покровский: Предложения были, но я не хочу об этом думать. Мой дом здесь. Контакты с зарубежными коллегами мы не прерываем. Кстати, за последние годы у нас вышло рекордное количество статей с зарубежными партнерами, прежде всего из Китая и Индии. Продолжаем работать с коллегами из США, Франции, Италии. Обсуждаем ли политическую ситуацию? Если кто-то задает вопросы, стараюсь объяснять нашу позицию, а кто-то эти темы вообще не затрагивает. Со своей стороны мы стараемся делать все возможное, чтобы контакты не прерывались.