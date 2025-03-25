Раскрыт секрет устойчивости женского иммунитета

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что у женщин репродуктивного возраста больше иммунных В-клеток памяти, чем у мужчин. Такая особенность не только укрепляет иммунитет, но и повышает риск развития аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Medicine (JЕМ).

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Чтобы изучить, как гормоны и биологический пол влияют на выработку 31 типа иммунных клеток, команда ученых проанализировала образцы крови 283 добровольцев в возрасте от шести до 84 лет. Помимо биологических мужчин и женщин в исследование были включены данные 80 трансгендеров, получающих гормональную терапию, подтверждающую гендерную идентичность или подавляющую половое созревание.

Результаты показали, что у биологических женщин (хромосомный набор XX) уровень специфических лейкоцитов, известных как В-клетки памяти, выше, чем у биологических мужчин (хромосомный набор XY). Такие клетки позволяют иммунной системе «помнить» антиген на протяжении многих лет после прекращения его действия. Их называют «переключателями классов», поскольку они могут переходить с производства одного класса антител на синтез другого.

Исследователи обнаружили эту особенность только у женщин, достигших половой зрелости, но еще не переживших менопаузу. Ученые отметили, что на поверхности В-клетки есть рецепторы к эстрогену. Вероятнее всего, именно женский половой гормон формирует количество В-клеток в организме. Эту гипотезу подтверждает факт того, что у трансгендерных женщин (с хромосомным набором XY), уровень иммунных клеток памяти был сопоставим с таковым у мужчин.

Уточняется, что обилие В-клеток не всегда является положительной характеристикой. У женщин высокая защита от инфекционных заболеваний (таких как COVID-19 и гепатит B) уравновешивается высоким риском аутоиммунных патологий, таких как волчанка и ревматоидный артрит.