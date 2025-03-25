Ученые выяснили, избыток чего в рационе приводит к депрессии

Ученые из Нанкинского медицинского университета установили, что диета с высоким содержанием соли вызывает у мышей симптомы, похожие на депрессию. Это происходит из-за повышения уровня воспалительного белка IL-17A в организме. Результаты исследования опубликованы в Journal of Immunology (JI).

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Избыток соли в рационе современного человека является серьезной проблемой для общественного здравоохранения, поскольку он связан с сердечно-сосудистыми, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями. Чтобы выяснить, как такая диета влияет на психическое здоровье, ученые провели эксперимент на мышах. На первом этапе грызунов кормили обычной пищей, а в течение последующих пяти недель — кормом с высоким содержанием натрия.

После завершения солевой диеты мыши проявляли меньший интерес к исследованию окружающей среды и были более пассивными в различных ситуациях по сравнению с сородичами, рацион которых оставался здоровым. Такие изменения в поведении животных были сходными с симптомами депрессии. Дальнейшие исследования показали, что избыток соли стимулировал выработку белка IL-17A в их организме.

IL-17A — это воспалительный белок, продуцируемый активированными Т-клетками. Его функция заключается в том, чтобы привлекать больше клеток иммунной системы к источнику повреждения и ускорять восстановление тканей. Повышенная экспрессия IL-17A без травм не только не приносила пользы, но и наносила ущерб психическому здоровью.

Ученые также выяснили, что модифицированные мыши, которые не могли вырабатывать IL-17A, оставались бодрыми и активными даже на солевой диете. По словам исследователей, воздействие на этот белок может лечь в основу новых методов лечения депрессии у людей.