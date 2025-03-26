Ученые выяснили, что повышает риск хронических заболеваний

Исследователи представили новые данные о влиянии микропластика на здоровье на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологии. Выяснилось, что воздействие микропластика, который попадает в организм через воздух, пищу и воду, связано с увеличением распространенности таких хронических заболеваний, как гипертония, диабет и инсульт. Об этом сообщает American College of Cardiology.

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Микропластик — это мельчайшие частицы пластика, которые могут иметь размер от 1 нанометра до 5 миллиметров.

Ученые проанализировали данные о загрязнении прибрежных районов США микропластиком в период с 2015 по 2019 год. Они использовали информацию из базы данных Национальных центров экологической информации, которая классифицирует уровень загрязнения микропластиком в донных отложениях от низкого (до 200 частиц на квадратный метр) до очень высокого (более 40 тысяч частиц на квадратный метр).

Эти данные были сопоставлены с медицинской статистикой 2019 года из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая показатели заболеваемости гипертонией, диабетом, инсультом и раком в 555 районах страны. Затем исследователи применили модель машинного обучения, чтобы определить, какие факторы наиболее значимы для распространённости хронических заболеваний.

Результаты продемонстрировали, что уровень микропластика в окружающей среде связан с повышенным риском гипертонии, диабета и инсульта. Однако не было обнаружено столь же четкой корреляции с раком. Исследование также выявило зависимость: чем выше концентрация микропластика в данной местности, тем больше случаев заболеваний наблюдается.

Исследователи подчеркивают, что пока не доказана прямая причинно-следственная связь между воздействием микропластика и развитием заболеваний. Возможно, микропластик является маркером других факторов окружающей среды, которые влияют на здоровье. Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, включая изучение того, как долго и в каких количествах человек должен подвергаться воздействию микропластика, чтобы это сказалось на его здоровье.

Тем не менее ученые считают, что стоит уже сейчас задуматься о снижении воздействия микропластика. Полностью исключить его из жизни невозможно, но можно сократить его попадание в окружающую среду, уменьшив производство и использование пластиковых изделий, а также внедряя более эффективные методы утилизации отходов.