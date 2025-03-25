Раскрыт повышающий стойкость рака яичников к химиотерапии механизм

Российские ученые обнаружили, что стойкость злокачественных опухолей яичников к химиотерапии зависит от того, насколько активно живые и умирающие раковые клетки обмениваются межклеточными сигналами, часть из которых помогает им защищаться от действия лекарств. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

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«В нашем исследовании мы изучили процесс приобретения клетками рака яичника стойкости к химиотерапии. Мы заметили, что во время химиотерапии именно опухолевые клетки значительно усиливают секрецию внеклеточных везикул, которые проникают в соседние выжившие опухолевые клетки и делают их более устойчивыми к лекарствам», — пояснила заведующая лабораторией молекулярной онкологии ФНКЦ ФХМ им. Лопухина ФМБА России (Москва) Виктория Шендер, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.

Как отмечают исследователи, так называемые внеклеточные везикулы представляют собой наноконтейнеры, которые вырабатывают клетки человека и прочих живых существ. Они служат своеобразной "почтой" для обмена информацией и различными важными веществами между клетками. Подобные структуры можно использовать для диагностики рака и других заболеваний, приводящих к появлению сбоев в работе межклеточной "почты".

Исследователи из ФНКЦ ФХМ им. Лопухина, МФТИ и других ведущих российских научных центров открыли свидетельства того, что внеклеточные везикулы связаны с одной необычной чертой рака яичников. Изначально химиотерапия действует на его клетки с достаточно высокой эффективностью, однако примерно в 80% случаев опухоль приобретает стойкость к действию значительной части лекарств через полгода или год после начала лечения.

Для раскрытия механизмов развития этой стойкости Шендер и ее коллеги проследили, какие молекулы вырабатывают гибнущие и активно размножающиеся опухолевые клетки при воздействии химиотерапии, а также всесторонне изучили среды обитания, в которых они присутствуют в организме больных женщин. Эти опыты показали, что погибшие клетки вырабатывают везикулы, которые содержат большое число молекул белков SNU13 и SYNCRIP, которые обычно встречаются только в ядрах клеток.

Данные молекулы, как обнаружили ученые в рамках экспериментов на культурах клеток, повышают активность генов, связанных с регуляцией клеточного цикла и починкой ДНК. В результате этого попадание везикул с данными цепочками РНК и белками в опухолевые клетки повышает их стойкость к действию химиотерапии, что объясняет, почему лекарства в большинстве случаев перестают эффективно действовать на данную форму рака, подытожили исследователи.

О раке яичников

По данным ВОЗ, рак яичников является одной из самых распространенных форм злокачественных опухолей, поражающих репродуктивные органы женщин. Ежегодно он выявляется у примерно 300 тыс. пациенток, а уровень смертности от данной формы новообразований почти удвоился за последние три десятилетия. В 70% случаев он выявляется на третьей стадии развития, что усложняет терапию и повышает вероятность развития метастазов и осложнений.