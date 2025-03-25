Жевательная резинка, возможно, является значительным источником микропластика, который попадает в организм человека. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что при жевании одной жвачки в слюну выделяются сотни, а иногда и тысячи микроскопических пластиковых частиц. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS).

Исследователи проверили десять популярных брендов жевательной резинки — пять с синтетической основой и пять с натуральной. В эксперименте использовался единый метод: один человек жевал каждую пробу в течение четырех минут, а затем собирал образцы слюны каждые 30 секунд. В отдельном эксперименте слюна собиралась на протяжении 20 минут, чтобы выяснить, как изменяется количество выделяемых частиц со временем.

Частицы микропластика анализировали с помощью микроскопии и инфракрасной спектроскопии. Оказалось, что в среднем каждая жевательная резинка выделяет около 100 частиц пластика на грамм, а в некоторых случаях — до 600 частиц на грамм. Поскольку стандартный вес одной жвачки составляет от 2 до 6 граммов, одна большая жвачка может выделить до трех тысяч микропластиковых частиц.

Авторы исследования предполагали, что синтетические жвачки будут выделять больше пластика, но анализ показал, что как синтетические, так и натуральные образцы содержат примерно одинаковое количество микропластика. Более того, все тестируемые жвачки содержали одни и те же полимеры: полиолефины (включая полиэтилен и полипропилен), полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиакриламиды и полистирол.

Наибольшая часть частиц высвобождалась в первые две минуты жевания — 94% всех выделенных частиц фиксировались уже через восемь минут. Это происходит не из-за действия слюны, а из-за механического истирания жевательной основы.

Ученые предлагают жевать одну и ту же жвачку дольше и реже менять ее на новую. Это поможет уменьшить количество микропластика, которое человек поглощает вместе с жвачкой. Также исследователи напоминают, что выброшенная жевательная резинка сама по себе является источником пластикового загрязнения окружающей среды, поскольку большая часть ее состава — это пластик.

На данный момент авторы исследовали только частицы размером от 20 микрометров. Однако они предполагают, что в процессе жевания могут образовываться и более мелкие частицы — нанопластики, которые сложно обнаружить. В будущем ученые планируют более подробно изучить этот вопрос, чтобы понять, насколько сильно микропластик может загрязнять человеческий организм.