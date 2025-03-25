В России создали противовоспалительный гель на основе гречихи

В Пензенском государственном университете (ПГУ) создали отечественный противовоспалительный гель на основе экстракта гречихи красностебельной, который не уступает по свойствам аналогам с синтетическими ингредиентами, например диклофенаку натрия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Существует множество лекарственных препаратов для профилактики, лечения воспалений, купирования боли. Однако в последние годы внимание ученых направлено на разработку новых и усовершенствование существующих лекарственных средств на растительной основе. Это связано с тем, что длительное применение некоторых препаратов сопровождается высоким риском развития побочных эффектов, например: сыпи, зуда, экземы.

В ПГУ предложили использовать однолетнее растение — гречиху красностебельную (Fagopyrum rubricaulis). Она способна накапливать большое количество фенольных соединений и флавоноидов. В надземной части также содержатся: рутин, кверцетин, изокверцетин, ориентин, витексин, изоориентин, изовитексин. Кроме того, обнаружены хлорогеновая, кофейные кислоты, катехины и дубильные вещества. Все эти соединения обладают противовоспалительным, анальгетическим и противомикробным и регенерирующими эффектами.

Специалистам удалось разработать и получить лабораторные образцы мягкой лекарственной формы для местного и наружного применения с экстрактом гречихи красностебельной. Для получения сухого экстракта требуется вся надземная часть растения: листья, цветки, стебель. Собирать гречиху необходимо в период цветения, который приходится на конец июля — начало августа. Для инновационного препарата понадобится 10% экстракта травянистого растения. При такой концентрации достигается выраженный фармакологический эффект.

«В качестве гелеобразующего вещества мы выбрали натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы. Она совместима с компонентами лекарственной формы, хорошо переносится кожей и редко вызывает нежелательные эффекты», — рассказал «Газете.Ru» один из разработчиков, старший преподаватель кафедры «Общая и клиническая фармакология» Пензенского государственного университета Александр Митишев.

Эксперимент показал, что фитопрепарат на основе экстракта гречихи красностебельной при местном нанесении геля на поврежденный участок оказывал выраженное противовоспалительное действие.