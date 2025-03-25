Ученые использовали тест на обоняние для обнаружения болезней мозга

Исследователи озвучили, что обоняние может помочь выявить когнитивные нарушения на раннем этапе. Они разработали обонятельные тесты для оценки способности людей различать и запоминать запахи. У людей с когнитивными нарушениями результаты были ниже, чем у людей с нормальными когнитивными показателями.

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Исследование проводилось в Массачусетской больнице общего профиля. Ученых интересовало, может ли обонятельная дисфункция или заметная потеря обоняния быть ранним признаком нейродегенеративных патологий, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, хроническая травматическая энцефалопатия и черепно-мозговая травма, – рассказывает medicalxpress.

Была набрана группа добровольцев с разными показателями когнитивного здоровья: среди них были те, кто жаловался на проблемы с памятью, кто имел легкие когнитивные нарушения и когнитивно здоровые участники. Им предлагалось пройти обонятельные тесты, где нужно было нюхать ароматизированные этикетки специальных карточек. Ученые обнаружили, что с возрастом способность распознавать запахи, запоминать их и различать снижается. Результаты подтвердили, что пожилые люди с когнитивными нарушениями набрали меньше баллов, чем люди с нормальными когнитивными показателями.

Преимущество теста в том, что его можно проводить в домашних условиях. Экономически эффективный, неинвазивный тест, по мнению ученых, может стать шагом в дальнейших исследованиях по выявлению и лечению болезни Альцгеймера. Ранняя диагностика в этом вопросе крайне важна: с ее помощью можно выявить людей, подверженных риску развития болезни, и начать контролировать процесс еще до появления симптомов, связанных с памятью.