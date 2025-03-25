Ученые использовали тест на обоняние для обнаружения болезней мозга

Сибмеда

Исследователи озвучили, что обоняние может помочь выявить когнитивные нарушения на раннем этапе. Они разработали обонятельные тесты для оценки способности людей различать и запоминать запахи. У людей с когнитивными нарушениями результаты были ниже, чем у людей с нормальными когнитивными показателями.

Ученые использовали тест на обоняние для обнаружения болезней мозга
© Сибмеда

Исследование проводилось в Массачусетской больнице общего профиля. Ученых интересовало, может ли обонятельная дисфункция или заметная потеря обоняния быть ранним признаком нейродегенеративных патологий, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, хроническая травматическая энцефалопатия и черепно-мозговая травма, – рассказывает medicalxpress.

Была набрана группа добровольцев с разными показателями когнитивного здоровья: среди них были те, кто жаловался на проблемы с памятью, кто имел легкие когнитивные нарушения и когнитивно здоровые участники. Им предлагалось пройти обонятельные тесты, где нужно было нюхать ароматизированные этикетки специальных карточек. Ученые обнаружили, что с возрастом способность распознавать запахи, запоминать их и различать снижается. Результаты подтвердили, что пожилые люди с когнитивными нарушениями набрали меньше баллов, чем люди с нормальными когнитивными показателями.

Преимущество теста в том, что его можно проводить в домашних условиях. Экономически эффективный, неинвазивный тест, по мнению ученых, может стать шагом в дальнейших исследованиях по выявлению и лечению болезни Альцгеймера. Ранняя диагностика в этом вопросе крайне важна: с ее помощью можно выявить людей, подверженных риску развития болезни, и начать контролировать процесс еще до появления симптомов, связанных с памятью.

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