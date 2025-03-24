Врачи оценили возможности ИИ для диагностики рака молочной железы

Группа врачей и ученых провела исследование, в котором оценила возможности программы компьютерного зрения для диагностики рака молочной железы (РМЖ). Алгоритм продемонстрировал высокую чувствительность при анализе изображений с признаками злокачественных новообразований. Выводы врачей и программы в основном совпали. Научная статья с итогами опубликована в Российском электронном журнале лучевой диагностики.

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В исследовании под руководством директора медицинского центра "Белая Роза" в Твери Олега Иванова были задействованы практикующие врачи центра, ученые Тверского государственного медицинского университета Минздрава России (ТВГУ), Тверского Областного Клинического Онкологического Диспансера и Тверского государственного технического университета.

Во время исследования изучались маммограммы пациенток медицинского центра "Белая Роза" в Твери, а руководил работой директор центра Олег Иванов. Специалисты разбили всех пациенток на две группы - в первой диагноз злокачественного новообразования молочных желез уже был подтвержден результатами гистологического исследования. Во вторую группу включали пациенток, проходивших в клинике плановый осмотр. Маммограммы обеих групп анализировались врачами рентгенологами и с помощью искусственного интеллекта - сервиса поддержки принятия врачебных решений "Третье Мнение. Маммограммы". А затем сравнивались выводы, сделанные врачами и ИИ.

Оказалось, что ИИ справлялся с диагностикой практически на уровне квалифицированного врача-специалиста, только делал это намного быстрее человека. Чувствительность при машинной обработке снимка достигала 96,8%, что соответствует уровню высококвалифицированных рентгенологов. А полное "согласие" ИИ и врачей наблюдалось в 86%-89,2% случаев.

Интересно, что ИИ показал некоторую склонность к гипердиагностике, завышал категории риска опухолевого процесса. То есть программа чаще классифицировала обнаруженные изменения на снимке как потенциально опасные. Но это скорее достоинство, а не недостаток метода: так минимизируется риск пропустить патологию.

К тому же использование программы сводит к нулю влияние "человеческого фактора" - когда врач при чтении снимка допускает ошибки из-за усталости или недостаточного внимания.

Еще один плюс применения ИИ - он особенно полезен как ассистент для начинающих специалистов, так как нивелирует недостаток опыта, предоставляя подробные визуализации и структурированные отчеты.

«‎Полученные данные убедительно доказывают, что технология компьютерного зрения в маммографии достигла высокой степени зрелости и может масштабироваться на весь процесс онкоскрининга. Если мы планируем увеличить показатели по раннему обнаружению рака молочной железы в масштабах страны, а это десятки тысяч спасенных жизней, нам нужен искусственный интеллект», — сказал "РГ" руководитель исследования Олег Иванов.

Продукт ИИ "Третье Мнение. Маммограммы" внедрен уже в 39 регионах (Татарстане, Оренбургской, Саратовской, Брянской, Новосибирской областях, Хабаровском крае и др.). С его помощью проанализировало более 1,1 млн маммограмм. Разработчики обучили ИИ не только обнаруживать доброкачественные и подозрительные новообразования в молочной железе, но также различать отеки, утолщения, измененные лимфоузлы, кальцинаты, - диагностика проводится по 11 видам признаков, что делает диагностику более точной.