Ученые выяснили, какой кофе может повышать уровень холестерина в крови

Ученые из Университета Уппсалы установили, что кофе из кофемашин содержит больше всего дитерпенов кафестола и кахвеола — веществ, повышающих уровень холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (NMCSD).

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Ученые проанализировали состав кофе из 14 кофемашин в комнатах отдыха на разных рабочих местах. Для приготовления напитка в них загружался молотый кофе пяти марок, которые можно найти на полках в шведских супермаркетах.

Каждые две-три недели из каждой кофемашины брались два образца напитка. Для чистоты эксперимента был проведен аналогичный анализ кофе, приготовленного с помощью перколятора, френч-пресса, простого кипятка и тканевого фильтра.

Результаты показали, что уровень кафестола и кахвеола был самым высоким в составе кофе из кофемашин. Кафестол и кахвеол — это дитерпены, биологически активные вещества, которые придают кофейным зернам горечь. Также эти соединения способны активировать ферменты печени, которые участвуют в инактивации токсических веществ, и повышать уровень триглицеридов в организме.

Триглицериды — это липиды, которые обеспечивают клетки энергией. Они запасаются в виде жира и расходуются в перерывах между приемами пищи. Самым «известным» триглицеридом является холестерин, который производится внутри организма печеночными клетками. Это вещество необходимо для нормальной работы организма, однако его избыток может привести к образованию «бляшек» на стенках сосудов.

Ученые также обнаружили, что одноразовые пакетики из фильтр-бумаги почти полностью задерживают кафестол и кахвеол. Это позволяет предположить, что фильтр-кофе является относительно безопасным вариантом напитка для сердечно-сосудистой системы.