Израильские ученые ускорили чтение данных из ДНК-хранилищ

Израильские ученые из Техниона представили прорыв в технологии хранения данных в ДНК. Они разработали инструмент с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который ускоряет процесс извлечения данных из ДНК в 3200 раз. Эта система, получившая название DNAformer, значительно улучшает точность и скорость извлечения информации, что делает технологию более перспективной для хранения данных в будущем.

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ДНК уже давно привлекает внимание ученых как носитель информации благодаря своей высокой плотности, долговечности и минимальным требованиям к энергии. В отличие от традиционных носителей, таких как флеш-память и жесткие диски, ДНК сохраняет данные на протяжении поколений. Однако извлечение данных из ДНК всегда было сложным и медленным процессом. Теперь, благодаря DNAformer, этот процесс стал быстрее, и данные, которые раньше обрабатывались за несколько дней, можно получить за 10 минут.

В ходе экспериментов система успешно обрабатывала различные типы контента, включая изображения, звуковые записи и текстовые данные. DNAformer использует алгоритмы для исправления ошибок, которые возникают при чтении информации из ДНК, и достигает точности на 40% выше, чем предыдущие методы.