Ученые заметили ряд преимуществ от добавления пекана в рацион

Каждый день мы совершаем перекусы, но они не всегда оказываются полезными. Многие врачи рекомендуют заменять нездоровые перекусы полезными альтернативами. Особое внимание здесь следует уделять орехам. Теперь учёные поделились результатами исследования, в котором орех пекан был назван прекрасным средством для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

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Недавнее исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что замена привычного перекуса всего лишь горстью ореха пекан может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что этот орех богат антиоксидантами, мононенасыщенными жирами и клетчаткой, которые помогают бороться с сердечными болезнями.

В 12-недельном исследовании приняли участие 138 взрослых, у которых был по крайней мере один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, повышенный уровень сахара в крови или высокий индекс массы тела (ИМТ).

Половина участников питалась так же, как и обычно. Другая половина участников съедала по две унции (примерно 57 граммов) ореха пекан в день.

Исследование показало, что у участников группы, употреблявших пекан, к концу исследования наблюдалось общее улучшение рациона питания и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Правда, есть в исследовании некоторые оговорки. Оно не выявило, что ежедневное употребление в пищу орехов пекан оказывает существенное влияние на здоровье сосудов (то есть на то, насколько хорошо работают кровеносные сосуды), как надеялись исследователи.

Участники группы, употреблявшей пекан, также незначительно, но набирали вес. Правда, никто не мог отследить, отказались ли люди полностью от вредных закусок.

Помимо влияния на здоровье сердца исследование показало, что у участников, которые ели пекан, общее качество рациона улучшилось на 17%.

Результаты согласуются с предыдущими исследованиями влияния орехов пекан на здоровье сердца. Так, исследование от 2021 года показало, что ежедневное употребление 68 граммов орехов пекан в течение восьми недель привело к снижению общего уровня холестерина у участников почти на 5% и снижению уровня «плохого» холестерина на 6,4-9,5%.

Поскольку пекан изучен немного меньше по сравнению со своими более популярными собратьями – миндалём, фисташками и грецкими орехами, исследование уделяет этому ореху, пожалуй, вполне заслуженное внимание.

Более аккуратно к употреблению орехов следует подходить людям с аллергией на эти продукты.