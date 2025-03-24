Ученые разработали экспресс-тест для выявления устойчивых к антибиотикам бактерий

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Исследователи из России разработали методику быстрого выявления стойких к антибиотикам бактерий, которая позволяет обнаружить подобные патогенные микробы примерно за 1,5 часа, тогда как стандартные тесты требуют до двух суток. Новый подход поможет врачам быстрее подбирать терапию для лечения стойких к антибиотикам инфекций, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

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"Этот экспресс-тест уже вызвал интерес среди медицинских специалистов и исследователей. Его успешное внедрение может стать большим шагом в борьбе с лекарственной устойчивостью у бактерий. Технология открывает двери для более безопасного и точного лечения, что важно для решения глобальной проблемы распространения инфекционных заболеваний", - пояснила доцент МГУ имени Ломоносова Елена Завьялова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Разработанный Завьяловой и другими учеными подход опирается в своей работе на так называемые рамановские спектроскопы. Они представляют собой устройства, позволяющие достаточно точно измерить количество молекул разной массы и узнать их примерную форму. Для этого достаточно облучить образец при помощи лазера и проследить за тем, как изменятся свойства частиц света после того, как они отразятся от молекул внутри образца.

Анализ спектра отраженного излучения позволяет ученым достаточно быстро и точно отслеживать то, как меняется состав образцов крови или других биологических жидкостей, а также изучать материалы, не притрагиваясь к ним и не разрушая их. Рамановская спектроскопия активно используется в биологии, физике, химии, а также в криминалистике и оценке подлинности произведений искусства.

Российские ученые адаптировали этот прибор для выявления устойчивых к антибиотикам микробов. Для этого ученые обрабатывают культуру бактерий при помощи антибиотиков и затем вводят в нее специальное вещество MTT, чьи молекулы активно разрушаются клетками микробов. Скорость разложения соединения зависит от устойчивости бактерий к лекарствам, что позволяет оценивать такой параметр, отслеживая сдвиги в концентрации MTT при помощи рамановского спектроскопа.

При помощи этого подхода ученые оценили стойкость культур патогенных бактерий Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae к трем популярным антибиотикам - ампициллину, канамицину и левофлоксацину. Результаты этих замеров совпали с данными, полученными при помощи уже существующих методов оценки устойчивости микробов к лекарствам, что говорит о возможности использования рамановских спектроскопов для экспресс-тестирования как в больничных условиях, так и в полевых лабораториях.