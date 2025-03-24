Российские ученые создали «умный» стетоскоп

Ученые Самарского медицинского университета создали "умный" стетоскоп. От традиционного он отличается тем, что позволит сделать диагностику более точной. Прибор смогут использовать врачи, чтобы, например, прослушать сердцебиение или хрипы в легких пациента.

Устройство умеет передавать данные и сохранять результаты в приложении. Подробнее о разработке корреспондентам телеканала "Губерния" (12+) рассказал руководитель отдела проектного менеджмента Института инновационного развития СамГМУ Петр Кшнякин.