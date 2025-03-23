Создано устройство для эффективного лечения кожных заболеваний

Разработано устройство, которое лечит кожные заболевания с помощью холодной плазмы.

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Учёные из Пермского политеха разработали устройство на основе холодной плазмы для лечения кожных заболеваний и ран. Как сообщается в пресс-службе университета, новая технология позволяет безопасно и эффективно бороться с такими проблемами, как акне, экзема, псориаз и грибковые инфекции. По словам экспертов, этот метод помогает избежать побочных эффектов, часто возникающих при использовании традиционных лекарств, включая антибиотики.

Уникальность холодной плазмы заключается в её способности работать в широком спектре волн, от ультрафиолета до инфракрасного излучения. Это позволяет одновременно дезинфицировать кожу, стимулировать регенерацию тканей и аккуратно прогревать их без риска ожогов. При этом температура плазмы остаётся безопасной, что делает процедуру комфортной для пациентов.

Созданный аппарат уже прошёл испытания, которые показали впечатляющие результаты. По данным учёных, обработка холодной плазмой за несколько минут значительно ускоряет заживление ран, уменьшает воспаления и уничтожает вредоносные микроорганизмы. Сейчас устройство проходит доклинические исследования, и в будущем его планируют активно применять для лечения сложных и хронических кожных заболеваний.