Ученые назвали физическую смерть переходом в новый жизненный этап

Рождение и смерть остаются загадками, которые волнуют ученых на протяжении многих веков. Новые исследования показывают, что физическая смерть может рассматриваться не как конец человеческого существования, а как переход к новому этапу в иной форме.

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Современная научная теория предполагает, что после физической смерти жизнь человека продолжается, но в измененном виде. Главное отличие между научным и религиозным взглядами заключается в том, что церковь говорит о вечной жизни души после смерти, тогда как ученые считают, что душа ищет новое тело, свободное от недостатков предыдущей жизни.

В то же время исследователи признают, что у них нет неопровержимых доказательств продолжения жизни после смерти или реинкарнации душ. Церковное учение же настаивает на уникальности рождения и смерти каждого человека, передает ИА «МедиаПоток».

Ученые также работают над средствами, которые смогут обратить старение вспять. Доцент кафедры медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете, британский профессор Сэм Парния раскрыл неожиданные подробности о смерти: он объяснил, почему она не является конечным состоянием.