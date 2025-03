Ученые выяснили, какой жир опаснее всего для мужчин

Ученые из Лундского университета установили, что большая окружность талии теснее связана с высоким риском развития рака у мужчин по сравнению с женщинами. Результаты исследования опубликованы в The Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 339 190 жителей Швеции, которые прошли медицинские обследования с измерением индекса массы тела и окружности талии в период с 1981 по 2019 год. Средний возраст участников составил 51,4 года. В течение 14 лет ученые наблюдали за испытуемыми и фиксировали все случаи развития рака.

Результаты показали, что у мужчин увеличение окружности талии примерно на 11 см было связано с повышением риска развития рака, связанного с ожирением, на 25%. Увеличение индекса массы тела (соотношения веса и роста) увеличивало вероятность онкологических заболеваний на 19%.

Также выяснилось, что у женщин увеличение обхвата талии примерно на 12 см грозило повышением риска развития рака на 13%.

Исследователи установили, что ожирение, особенно «центральное», приводит к увеличению концентрации циркулирующего инсулина в крови у мужчин. Известно, что высокий уровень инсулина в крови заставляет злокачественные опухоли расти быстрее.

Ученые объяснили, что у мужчин чаще накапливается висцеральный жир (отложения в брюшной полости) в то время как женщины набирают больше подкожного и периферического жира. Следовательно, окружность талии является более точным фактором риска рака у мужчин, чем у женщин.