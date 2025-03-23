Раскрыт вред от просмотра телевизора больше часа в день

Просмотр телевизора больше часа в день повышает риск болезней сердца и сосудов
Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем: чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету.
Выводы ученых опубликованы в журнале Aha Ассоциации кардиологов США.
- Просмотр телевизора два часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12% независимо от генетического риска диабета второго типа.
- Если смотреть телевизор меньше одного часа в день, то повышенный риск болезней сердца не наблюдается даже у склонных к диабету людей.
- Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезней сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске - 2,13% против 2,46%.
Ранее ученые также установили связь между длительным - более трех часов - ежедневном просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции.
"Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и т.д. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью", - прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог Клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.