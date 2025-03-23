Раскрыт вред от просмотра телевизора больше часа в день

Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем: чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету.

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Выводы ученых опубликованы в журнале Aha Ассоциации кардиологов США.

Просмотр телевизора два часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12% независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше одного часа в день, то повышенный риск болезней сердца не наблюдается даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезней сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске - 2,13% против 2,46%.

Ранее ученые также установили связь между длительным - более трех часов - ежедневном просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции.