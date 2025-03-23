Ученые доказали вред жирной пищи на иммунитет

Учёные давно выяснили, что ожирение связано с хроническим воспалением в организме. Исследователи из Медицинской школы Мичиганского университета проверили гипотезу о том, что избыточный вес может влиять на иммунные клетки. Выводы, которые они сделали, не понравятся любителям жирной пищи. Рассказываем подробнее.

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В чём был интерес учёных

Ожирение связано с так называемым метавоспалением — слабо выраженным хроническим воспалением в организме.

Это воспаление способствует развитию ряда заболеваний. В их числе сахарный диабет, заболевания печени, сердечно-сосудистые проблемы и даже онкология.

На развитие воспаления влияет уровень миелоидных клеток — важного компонента врождённой иммунной системы. В частности, нейтрофилов — самого распространённого вида лейкоцитов, которые первыми прибывают к месту воспаления, чтобы уничтожить инфекцию. Именно им учёные уделили внимание в работе.

Как исследовали

Исследователи провели опыты на мышах, которых специально посадили на рацион с высоким содержанием жиров. Это спровоцировало у грызунов ожирение.

Затем мышам ввели бактерию Pseudomonas aeruginosa — возбудитель пневмонии.

Что выяснилось

Оказалось, что при ожирении нейтрофилы значительно изменяются, следует из публикации в научном журнале The Journal of Immunology.

Причём изменения были заметны уже на третий день после того, как животных стали кормить жирной пищей.

У самцов мышей с ожирением они хуже справились с поиском и уничтожением патогенных микроорганизмов.

Учёные полагают, что нейтрофилы могут играть решающую роль в инициировании воспаления при ожирении, которое вызвано неправильным рационом.

В будущем это может помочь улучшить процесс лечения людей с избыточным весом.

Однако не только ожирение может незаметно подорвать иммунитет. Недавно учёные из Института диабета Дасмана в Кувейте выяснили, что недостаток сна тоже не лучшим образом влияет на него. Причём для этого достаточно всего одной бессонной ночи. Подробнее об этом — здесь.