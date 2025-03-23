Создан препарат для восстановления движений после инсульта

Лекарство DDL-920 испытали на мышах.

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Грызунам, чьи конечности были искусственно парализованы, новая разработка помогла вернуть контроль над движениями.

Как рассказали исследователи, после инсульта у человека нарушается связь с клетками нейронов, играющих жизненно важную роль в работе мозга и поведении. Они также влияют на так называемый гамма-ритм мозга, который исчезает при кровоизлиянии в него, то есть при инсульте.

Гамма-ритм в нормальном состоянии наблюдается при решении сложных задач, требующих сосредоточенности. Также он координирует работу нейронных сетей, необходимых для движения.

Препарат пока не может выйти на рынок. Сначала лекарство нужно протестировать на людях.