Когда становятся заметны различия в мозге мальчиков и девочек

Исследование, опубликованное в журнале Biology of Sex Differences, обнаружило, что различия в структуре мозга у мальчиков и девочек есть уже при рождении и остаются относительно стабильными в раннем мланденчестве, пишет РsyРost.

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Давний интерес к изучению различий между мужским и женским мозгом породил множество гипотез, однако до сих пор было неизвестно, заложены ли эти различия с рождения или формируются в результате внешних и социальных воздействий. Выяснение того, когда эти различия возникают, поможет понять, обусловлены ли они в основном биологическими факторами или же ранними жизненными впечатлениями. Вопрос важен, поскольку многие неврологические и психиатрические состояния, такие как аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессия, проявляются по-разному у мужчин и женщин и затрагивают представителей разных полов неодинаково по частоте.

Новое исследование изучало новорожденных в первые четыре недели жизни, когда мозг особенно активно развивается. Авторы проанализировали данные 514 здоровых, родившихся в срок младенцев, участников проекта Developing Human Connectome с помощью магнитно-резонансную томографии. Также учитывались такие факторы, как вес при рождении, который, как известно, в среднем выше у мальчиков.

У девочек были относительно большие объемы в таких областях, как мозолистое тело, которое соединяет два полушария мозга, и парагиппокампальная извилина, область, участвующая в обработке памяти. У мальчиков были большие объемы в таких областях, как медиальная и нижняя височная извилины, которые связаны со зрительной и слуховой обработкой.

Дальнейший анализ показал, что, даже учитывая различия в общем объеме мозга, некоторые области были больше у девочек, а другие — у мальчиков. У девочек были относительно большие объемы, например, мозолистого тела, которое соединяет два полушария мозга, и парагиппокампальной извилины (область, участвующая в обработке памяти). У мальчиков были больше медиальная и нижняя височная извилины, которые связаны со зрительной и слуховой обработкой.

Обнаружено, что различия сохранялись в течение первого месяца жизни, что указывает на их пренатальное происхождение.

Авторы подчеркивают, что, хотя различия на уровне групп существуют, они не означают принципиальной функциональной разницы между мужским и женским мозгом. Наблюдаемые различия основаны на усредненных данных, и вариации между индивидами значительны.