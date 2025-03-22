ИИ научился анализировать мозжечок по снимкам МРТ

Ученые из Политехнического университета Валенсии (UPV) и Французского национального центра научных исследований (CNRS) разработали самую точную в мире программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа мозжечка на основе снимков МРТ.

© Ferra.ru

Программа DeepCeres использует ИИ для создания изображений в высоком разрешении и помогает исследовать такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, шизофрения, аутизм и боковой амиотрофический склероз (БАС). Исследование было опубликовано в журнале NeuroImage.

Несмотря на небольшие размеры, мозжечок содержит около 50% всех нейронов мозга и играет ключевую роль в когнитивных, эмоциональных и двигательных функциях. Однако его сложное строение затрудняет анализ с помощью традиционных методов МРТ.

DeepCeres решает эту проблему, используя нейросети для преобразования стандартных снимков в сверхвысокое разрешение. Это позволяет исследователям и врачам получать детализированные изображения мозжечка без необходимости в дорогостоящем оборудовании.

Разработчики отмечают, что DeepCeres способен точно измерять 27 различных структур мозжечка. Это открывает новые возможности для диагностики и изучения неврологических и психиатрических заболеваний, а также помогает исследовать роль мозжечка в развитии нейродегенеративных патологий.

За пять месяцев работы программа обработала данные почти 15 000 пациентов.