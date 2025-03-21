В России создали биопленки для улучшения приживаемости имплантатов

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) и Университета ИТМО разработали биополимерные пленки, которые могут значительно повысить приживаемость имплантатов и ускорить заживление тканей после хирургических операций.

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Исследователи протестировали несколько разновидностей таких пленок, чтобы определить, какие из них лучше всего способствуют росту новых клеток и вызывают минимальную реакцию организма на инородное тело. По словам соавтора исследования Галины Рыльцевой, структура биополимера формируется с помощью бактерий, а его свойства зависят от питательной среды, в которой они выращиваются.

Главная цель разработки — создать материал, который максимально напоминает естественные ткани организма. Для этого ученые тщательно подбирали параметры пористости, кристалличности и рельефа поверхности пленок, чтобы они не только способствовали быстрому нарастанию клеток, но и снижали воспаление после установки имплантатов.

Пока испытания проводились на клеточных культурах, но следующим этапом станет проверка эффективности технологии на живых организмах.