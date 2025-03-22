Биологи смогли замедлить когнитивное старение

Биологи из США и Франции замедлили когнитивное старение мышей при помощи генной терапии, стимулирующей работу лимфатической системы мозга и ускоряющей круговорот жидкостей в центральной нервной системе. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL).

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«Нам значительно проще воздействовать на лимфатические сосуды, выходящие за пределы мозга, чем на саму центральную нервную систему, что делает нацеленные на них терапии особенно привлекательными с практической точки зрения. Мы вряд ли сможем "оживить" уже погибшие нейроны, однако корректировка работы лимфатических сосудов позволит нам сделать все для обеспечения нормальной работы еще живущих клеток», — пояснил профессор WUSTL Джонатан Кипнис, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу во время опытов, нацеленных на изучение возрастных сбоев в работе так называемой глимфатической системы, набора из параллельных кровеносным сосудам каналов и лимфатических сосудов, через которые циркулируют различные биожидкости мозга. Эта система играет важную роль в круговороте спинномозговой жидкости и утилизации различного "мусора", возникающего в процессе жизнедеятельности нейронов.

Опыты последних лет указывают, что нарушаения в работе этой системы могут ускорять развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Это побуждает ученых искать пути стимуляции круговорота жидкости в мозге. Для получения подобных сведений ученые проследили, как меняется работа мозга мышей при частичной блокировке их лимфатических сосудов мозга, что имитировало естественный процесс старения.

В ходе опытов ученые обнаружили, что сбои в работе лимфатических сосудов действительно снижают остроту ума и памяти у грызунов. Это было связано с появлением сбоев в работе клеток микроглии, одного из компонентов иммунитета центральной нервной системы. Нарушения происходили из-за того, что данным тельцам приходилось тратить больше времени и ресурсов на сборку и ликвидацию различного клеточного "мусора", который в прошлом уносился лимфатической системой.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали генную терапию, способствующую ускоренному росту и повышению активности лимфатических сосудов мозга, и ввели ее в нервную ткань пожилых грызунов. Через четыре недели процедура заметно ускорила круговорот жидкости в мозге мышей, что сопровождалось значительным улучшением памяти грызунов и их способности запоминать новые объекты. Это дает надежду на создание терапий, нормализующих работу глимфатической системы пожилых людей и улучшающих остроту их памяти и ума, подытожили исследователи.