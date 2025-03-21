Ученые выяснили, что дофамин может «переписывать» воспоминания

Международная команда исследователей выявила неожиданную роль дофамина — нейромедиатора, традиционно связанного с мотивацией и удовольствием. Ученые обнаружили, что дофамин участвует в уменьшении ценности воспоминаний, связанных с наградой, помогая адаптировать прошлый опыт и влияя на будущее поведение. Работа опубликована в журнале Communications Biology.

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Ранее считалось, что дофамин работает по механизму ошибки предсказания награды: он корректирует ожидания, если фактическая награда не совпадает с ожидаемой. Однако новое исследование показало, что его функции гораздо сложнее. Дофамин не только сигнализирует о награде, но и влияет на то, как мы запоминаем и оцениваем прошлый опыт.

«Функция дофамина всегда меня увлекала. Он играет ключевую роль в обучении и мотивации, а его дисфункция связана со многими психическими расстройствами. Понимание механизмов работы дофамина может иметь широкие последствия», — отметил ведущий автор исследования Алекс Джонсон из Мичиганского государственного университета.

В эксперименте ученые обучили мышей ассоциировать звуковой сигнал с получением сладкой пищи. Однако затем, вместо еды, мышам давали легкое недомогание, вызывая у них неприятные ощущения. Хотя на тот момент они не ели, их мозг связывал звук с воспоминанием о сладком вкусе.

После выздоровления мыши стали воспринимать сладкую пищу негативно, будто она вызывала у них болезнь. Это свидетельствует о том, что изменение воспоминания само по себе повлияло на их предпочтения.

Используя методы отслеживания и манипуляции мозговой активностью, ученые обнаружили, что именно дофаминовые клетки играли ключевую роль в этом процессе. Когда исследователи активировали их искусственно, отвращение к сладкому усиливалось, а при блокировке активности клеток эффект исчезал.

Исследователи предполагают, что этот механизм может быть полезен в терапии зависимостей и психических расстройств. Если дофамин способен «переписывать» воспоминания о награде, возможно, его можно использовать для ослабления вредных привычек, таких как компульсивное переедание или зависимость от наркотиков.

Хотя эксперименты проводились на мышах, ученые надеются, что дальнейшие исследования подтвердят аналогичные механизмы у людей. Если это так, открытие может привести к разработке новых методов лечения, позволяющих ослабить влияние деструктивных воспоминаний и переоценить привычные стимулы.