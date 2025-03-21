Сколько пациентов с депрессией не реагируют на лечение антидепрессантами

Ученые из Бирмингемского университета и Бирмингемского фонда психического здоровья выяснили, что почти 50% пациентов с депрессией сталкиваются с резистентностью к лечению — состоянием, при котором стандартные антидепрессанты не оказывают должного эффекта. Работа опубликована в журнале The British Journal of Psychiatry (BJP).

© Газета.Ru

Исследователи проанализировали медицинские записи пациентов. Выяснилось, что 48% из них попробовали как минимум два различных антидепрессанта, а 37% — четыре и более препаратов, но без значительного улучшения.

Резистентная к лечению депрессия (РЛД)) диагностируется, если пациент не демонстрирует улучшений после приема двух различных антидепрессантов. Однако четкие медицинские рекомендации по ведению таких пациентов до сих пор отсутствуют.

По словам исследователей, пациенты, столкнувшиеся с РЛД, часто испытывают чувство безнадежности и разочарование, отмечая «универсальный подход» к лечению, который не учитывает индивидуальные особенности заболевания.

«Существует парадокс: сама борьба с депрессией, когда лечение не приносит результата, становится фактором, усугубляющим чувство безнадежности, — отметил Киранприт Гилл, ведущий автор исследования. — Наши данные показывают, что необходимо срочно разработать новые методы лечения для пациентов, которым не помогают стандартные антидепрессанты».

Пациенты с РЛД чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, склонностью к членовредительству и личностными расстройствами. У них также вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 46%, чем у тех, кто реагирует на стандартное лечение.

Профессор Стивен Марваха, консультант-психиатр и соавтор исследования, подчеркивает важность поиска новых решений: «Эти данные показывают, что пациенты с РЛД находятся в группе повышенного риска множества осложнений, поэтому нам срочно нужны новые методы лечения и четкие протоколы помощи».