Вещество против ВИЧ-инфекции нашли в лиственном кустарнике

Ученые из Университета Тохо (Япония) обнаружили растение, способное бороться с ВИЧ. В лиственном кустарнике Daphnea pseudomezereum выявили вещество, подавляющее размножение вируса иммунодефицита человека. Открытие может привести к созданию новых лекарственных препаратов.

Кустарник был выращен в саду факультета фармацевтических наук Университета Тохо. Он входит в семейство тимьяновых (Thymelaeaceae), насчитывающее более 50 родов и 800 видов. Тимьяновые произрастают по всему миру, исключая полярные и пустынные регионы. Они содержат дитерпеноиды биологически активные вещества, обладающие противоопухолевым и обезболивающим эффектом.

D. pseudomezereum встречается в Японии, Китае и Корее. Его кора давно используется в медицине для лечения хронических кожных заболеваний. Кроме того, ее используют в качестве добавки для изготовления бумаги.

В ходе нового исследования ученые выделили из плодов растения 10 дафнановых дитерпеноидов, включая три ранее неизвестных науке. Три соединения проявляли мощную анти-ВИЧ-активность. В дальнейшем ученые намерены раскрыть, как влияют на их активность структурные модификации, сообщает Phytochemistry.

Ранее ученые нашли самое большое растение-клон. Оно произрастает на дне Балтийского моря. Клональный организм фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus) простирается на 550 км. Течение переносит его фрагменты на большие расстояния. Там они становятся новым растением с тем же генетическим кодом.