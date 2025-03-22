Российские ученые ускорили заживление переломов

Молодые ученые из Института химии Дальневосточного отделения РАН создали биоактивные покрытия на 3D-имплантатах из титановых и магниевых материалов. Имплантаты вживляются пациентам при сложных переломах, в результате процесс выздоровления ускоряется в несколько раз, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса управленцев "Лидеры России".

© globallookpress

«Чтобы процесс выздоровления шел быстрее, пациенту вживляют магниевый имплантат, поры покрытия которого используются как контейнеры для доставки биоактивных веществ. Сверху они покрыты пленкой дофамина, который не только служит связующим веществом, но и способствует образованию центров кристаллизации гидроксиапатита - будущей костной ткани. В результате вокруг имплантата нарастает костная ткань, сам он постепенно растворяется», — заявил старший научный сотрудник лаборатории композиционных покрытий биомедицинского назначения Института химии ДВО РАН Константинэ Надараиа, чьи слова приводятся в сообщении.

Разработка позволяет ускорить выздоровление пациентов, избежать возникающих осложнений, а также повышает вероятность положительного исхода при внедрении ортопедических имплантатов для пациентов с остеопорозом и остеосаркомой. Применение 3D-технологий дает возможность персонализировать имплантат под конкретного человека с учетом его анатомических особенностей, к тому же при изготовлении имплантатов используются не только титановые сплавы, но и магниевые - они ближе по механическим свойствам к кости и могут рассасываться в организме.

«Зачастую при создании покрытий для имплантатов в качестве веществ, ускоряющих рост костной ткани, рассматриваются витамин Д или факторы роста. Однако они имеют существенные недостатки при местном применении. Проводя исследования, мы выяснили, что витамин К2 - более подходящий кандидат в качестве остеоиндуктора. Более того, его применение в составе покрытий, тем более вместе с золедроновой кислотой, еще не рассматривалось. Добавили ванкомицин и получили более эффективный и дешевый вариант по сравнению с зарубежными аналогами покрытий для имплантатов», — добавил Надараиа.

В настоящее время разработка проходит доклинические испытания, уже доказано отсутствие у имплантатов какой-либо токсичности. В этом году ученые при помощи новых материалов приступают к исследованиям заживления перелома, в том числе и сложного остеопоретического.

О конкурсе

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года президентской платформой "Россия - страна возможностей". По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок со всей России и еще из 150 стран.