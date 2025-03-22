Как цветной свет влияет на людей

Связь между человеческой физиологией и светом очень сильна: многие биологические процессы, в том числе температура тела, кровяное давление, сон и бодрствование (все это входит в общее понятие циркадных ритмов, изменений, происходящих в организме в течение суточного цикла), сформировались под влиянием степени освещенности в течение суток. Причем несоответствие внутренних часов и светового дня считается отклонением: это негативно сказывается на самочувствии людей (некоторые при смене часовых поясов, например, помимо общего недомогания, могут страдать от запора или диареи), а также может быть связано с другими серьезными заболеваниями, в том числе с шизофренией, биполярным расстройством и депрессией.

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Свет остается одним из главных внешних стимулов, влияющих на человека, вплоть до настроения, поведения и когнитивных способностей индивида. Как позитивное, так и негативное влияние света на человека и окружающую среду вызывает широкий интерес: достаточно вспомнить о световом загрязнении, которое сегодня признают глобальной проблемой. Однако наибольший интерес вызывает все же использование световых лучей разного цвета с целью так или иначе повлиять на здоровье человека: якобы при синем освещении лучше спится, а красное способно вернуть молодость кожи. И несмотря на то, что это звучит как шарлатанство, некоторая доказательная база как в первом, так и во втором случае присутствует.

Синий свет в правильное время помогает нормализовать режим

Влияние синего света на человека давно находится в центре внимания ученых. Существует множество исследований, посвященных его влиянию на организм, причем эксперты находят как положительные, так и отрицательные аспекты нахождения под лучами холодного оттенка.

Волны синего света — самые короткие из всех в видимом для человека спектре. Длина волны синего света варьируется от 380 до 500 нм (для сравнения, у красного, самого длинного, она составляет около 700 нм). Большая часть синего света исходит от солнца, а искусственными источниками синего света остаются, например, флуоресцентные лампы и различные виды мониторов, включая телефонные и компьютерные. При этом у синего света самая высокая энергия из всех, что способен воспринять человек невооруженным глазом.

Отсюда и двоякое влияние синих оттенков на здоровье и циркадные ритмы. Например, проводить много времени перед экраном опасно как раз по большей части из-за активного синего излучения, которое от него исходит. Дело в том, что человеческие глаза лучше всего воспринимают именно синие волны света и плохо их блокируют: почти весь видимый синий свет проходит через роговицу и хрусталик, после чего достигает светочувствительной сетчатки.

При длительном воздействии синего света клетки, отвечающие за обработку и восприятие этих волн, могут повредиться, что, в свою очередь, приведет к ухудшению зрения, в том числе к ​​возрастной макулодистрофии (одна из наиболее частых причин потери остроты центральной части зрения). Причем, согласно американским исследованиям, наибольший риск синее освещение представляет именно для детей, так как их глаза наиболее восприимчивы к голубоватому свету от экрана.

Синий свет также оказывает значительное влияние на циркадные ритмы. Во многом именно на него организм ориентируется, чтобы понять, что пришло время просыпаться и работать. Таким образом, синее излучение днем и утром может быть полезно: доказано, что короткие синие волны способствуют повышению внимания, положительно сказываются на времени реакции на внешние стимулы, а также поддерживают высокий уровень бодрости и энергии в течение дня. Так, согласно международным исследованиям, пожилые люди, которые подвергаются воздействию синего света по утрам, лучше спят ночью и чувствуют себя бодрее в течение дня. Это простой и безопасный способ скорректировать состояние старшего поколения, представители которого нередко страдают из-за ухудшения светочувствительности и связанного с этим нарушения работы циркадных ритмов.

Ученые из Гарварда совместно с коллегами из других университетов также сравнили, как на человеке сказывается 6,5 ч воздействия синего и зеленого света идентичной яркости. Оказалось, что синий свет подавляет выработку гормона сна мелатонина примерно в два раза дольше, чем зеленый (3 ч против 1,5 ч).

Вывод прост: при грамотном подходе синий свет можно использовать себе на пользу. Если избегать коротких волн во второй половине дня и, наоборот, стремиться получить больше синего света утром, можно нормализовать уровень бодрости и избавиться от дневной сонливости.

Синее излучение нередко используют для борьбы с акне. По некоторым данным, оно способно снижать активность сальных желез, секреты которых закупоривают поры и приводят к образованию прыщей. Кроме того, синий свет губителен для бактерий Cutibacterium acnes, которые также могут быть причиной акне.

Красный свет сохраняет молодость кожи и густоту волос

В последнее время за рубежом, особенно в Америке, стали популярны пластиковые маски для лица, внутренняя сторона которых проложена светодиодами. По заверениям производителей, фонарь анатомической формы помогает избавиться от признаков фотостарения кожи, способствует улучшению качества эпидермиса и даже помогает избавиться от акне. А если посветить красным светом на волосы, и вовсе можно избавиться от облысения.

Впервые необычный эффект, который оказывает свет красного цвета, заметили еще в 60-х годах ХХ века, когда венгерский врач Эндре Местер изучал, как воздействие маломощного лазера может отразиться на росте опухоли в теле мыши. В ходе эксперимента Местер заметил необычный побочный эффект: во время процедуры на выбритом участке кожи грызуна начали активно расти волосы, а в ходе дальнейшего изучения и вовсе оказалось, что правильно подобранный свет может положительно сказываться на процессе заживления ран.

Из этого небольшого наблюдения выросло целое ответвление индустрии красоты, так называемая фототерапия, которая обещает людям самые разные виды антивозрастных, омолаживающих и заживляющих раны эффектов. Означает ли это, что люди наконец-то разгадали секрет молодости? Или волшебный результат от простых лампочек — не более чем рекламный трюк и попытка развести покупателей на деньги?

Окончательного ответа на этот вопрос до сих пор нет. С одной стороны, эксперты действительно находят доказательства того, что светодиоды способны воздействовать на клетки кожи фибробласты, которые участвуют в выработке белка коллагена. А именно это вещество критически важно для молодого и здорового вида эпидермиса, а также его восстановления в случае повреждения. Кроме того, существуют данные, которые свидетельствуют о том, что красный свет способствует восстановлению волос у пациентов с некоторыми видами облысения, в том числе с так называемой андрогенетической алопецией (состояние, при котором из-за высокой чувствительности организма к половым гормонам волосы начинают выпадать после начала пубертата).

Зеленый свет помогает от боли

Согласно американским исследованиям, свет также можно использовать для того, чтобы облегчить хронические боли. В ходе эксперимента исследователи заметили, что крысы, которых облучали зеленым светом, легче переносили болевые ощущения. Причем эффект сохранялся до четырех дней после прекращения процедур. По словам авторов работы, использование света как нового обезболивающего может произвести революцию в лечение пациентов, страдающих от нейропатической боли (то есть боли, которая возникает из-за патологического возбуждения нейронов, которые в норме должны активироваться в ответ на физические повреждения).

До сих пор нет четкого понимания, с чем связана такая реакция организма: кроется ли причина в особенностях волн зеленого света (их длина составляет от 500 до 560 нм) или в других характеристиках. Ясно одно: скорее всего, зеленый свет способен запускать в организме процесс выработки энкефалина — особого вещества-анальгетика, которое взаимодействует с опиоидными рецепторами, отвечающими за регуляцию болевых ощущений. Благодаря этому можно улучшить состояние пациентов, страдающих, например, от мигрени или фибромиалгии (состояния, для которого характерны немотивированные хронические боли в мышцах и суставах). В перспективе новый вид обезболивания может помочь отказаться от фармакологических способов облегчения синдромов, которые накладывают дополнительную нагрузку на организм.

Стоит ли пробовать терапию светом?

Главное преимущество использования света — и зеленого, и синего, и красного — видимая безопасность. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Устройства для домашнего использования, которые можно найти в свободной продаже, не обладают достаточной мощностью, чтобы нанести ожог или еще как-то навредить человеку. Однако расслабляться не стоит. Например, американская компания Neutrogena отозвала с рынка одну из своих световых масок от прыщей в ответ на опасения, что излучение в ней может навредить глазам, в особенности у тех пользователей, которые уже сталкиваются с теми или иными проблемами со зрением. Качественных же исследований о том, как на организме может сказаться использование света в долгосрочной перспективе, до сих пор не проводилось.

Да и в целом гарантированно ожидать эффекта, в особенности если приобрести устройство для терапии светом у непроверенного производителя, не стоит: обычно они недостаточно мощные, чтобы добиться значительных улучшений. Профессиональное же оборудование стоит дорого (цена на один аппарат может превышать $2 тыс.), и, хотя при его использовании можно добиться лучших результатов, для достижения долгосрочных перемен необходимо регулярно проходить процедуру (в зависимости от клиники цена может варьироваться, но в среднем составляет около 3–4 тыс. рублей за одну процедуру).

Да и существенных исследований, которые демонстрировали бы лучшую эффективность терапии цветным светом по сравнению с традиционными методами лечения, до сих пор нет. Лучше не делать все ставки на свет, а использовать его в качестве дополнительного инструмента для поддержания здоровья. И только после консультации с врачом.