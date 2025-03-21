Российские ученые усилили лучевую терапию с помощью серебра

В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами впервые выяснили, что наночастицы серебра помогают сделать раковые клетки более чувствительными к нейтронному облучению. Это открытие может значительно повысить эффективность лучевой терапии, особенно для трудноизлечимых видов рака.

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Лучевая терапия — один из самых распространенных методов лечения онкологии, но ее эффективность ограничена, особенно при радиорезистентных опухолях. Нейтронное излучение обладает высокой биологической активностью, но его использование сопровождается серьезными побочными эффектами. Ученые давно ищут вещества, которые могли бы усилить действие облучения, снизив его негативные последствия.

Наночастицы серебра уже известны в медицине своими противомикробными свойствами, но исследование томских ученых впервые показало, что они также могут усиливать воздействие нейтронного излучения на раковые клетки. В эксперименте использовались клеточные культуры пяти разновидностей опухолей, включая рак молочной железы, рак яичников и глиобластому — один из самых агрессивных видов опухолей головного мозга.

Результаты показали, что под действием наночастиц серебра чувствительность раковых клеток к облучению увеличилась в 1,02−2,32 раза. Особенно важным оказалось влияние на глиобластому, для которой этот показатель составил 1,22−1,47. Это открывает новые перспективы для лечения пациентов с этим диагнозом.

По словам профессора ТПУ Алексея Пестрякова, свойства наночастиц серебра делают их перспективным направлением для разработки новых методов радиотерапии.