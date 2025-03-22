Хирург из Шанхая впервые по видеосвязи вылечил пациента из Новосибирска

Китайский хирург Ци Цзинь, находясь в Шанхае, впервые провел удаленную операцию по устранению аритмии российскому пациенту, находящемуся в Новосибирске. Операция велась с помощью единственной в РФ роботизированной системы "Стереотаксис", позволяющей выполнять манипуляции в сердце пациента с помощью сверхмощных магнитов, передает корреспондент ТАСС.

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«Пациент у нас находится в Новосибирске, а наш китайский коллега находится в Шанхае, в клинике Руджин на расстоянии 4,5 тыс. километров. Мы ему передадим управление роботизированной системой, разумеется, под нашим тщательным контролем. Мы проводили многочисленные тесты, все безопасно. Доказано, что у этой процедуры профиль безопасности выше, чем у стандартной», — рассказал ТАСС находящийся на пультовой роботизированного комплекса заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Мешалкина Александр Романов.

О ходе операции

Во время полуторочасовой операции работала объединенная бригада российско-китайских хирургов. Для ее проведения был создан специальный канал связи между учреждениями. Врачи на обоих концах "видеомоста" во время операции находились в постоянном визуальном и голосовом контакте, общаясь по-английски. Перед хирургическим вмешательством медики создали 3D-модель предсердия пациента.

«Эта камера сердца, ответственная за аритмию у пациента. 3D-модель - это значит, что с точностью до миллиметра изнутри ее воссоздали», — пояснил Романов.

Во время операции, за которой в режиме онлайн наблюдали участники из восьми стран II Сибирского саммита по лечению фибрилляции предсердий, доктор Цзинь при ассистировании коллег из Новосибирска управлял роботизированной системой с помощью компьютерной мыши. Комплекс с помощью двух крупных магнитов, располагающихся по бокам от пациента, двигает катетеры внутри сердца, которые и устраняют источник аритмии.

«По сути магниты и мышка заменяют управление руками. На самом деле, сначала это непривычно, но когда ты понимаешь, как это делать руками и как это все выглядит, то со временем ты просто начинаешь доверять системе», — подчеркнул замдиректора НМИЦ Мешалкина.

Владимир Бабошко, заведующий отделением анестезиологии клиники Мешалкина, пояснил ТАСС, что во время операции применяется специальное оборудование - дыхательный аппарат, который может работать вблизи сильного магнитного поля и оповещает медиков, если находится слишком близко к магниту.

«Пациент в целом может быть пробужден и быть с нами в контакте. Тем не менее, он обезболен, может находится в сознании всю операцию. Пациент не чувствует движения магнитов, но тем не менее он может их слышать», — пояснил анестезиолог.

О применении технологии

В июне 2023 года первый в истории России и Азии хирургический "видеомост" связал новосибирский НМИЦ Мешалкина и клинику Руджин. Тогда хирург новосибирского центра Александр Романов оперировал шанхайского пациента.