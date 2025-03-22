Ученые исследуют феномен патологий, которые развиваются одновременно

Ученые давно догадывались, что одни и те же генетические мутации могут быть причиной сразу нескольких хронических патологий. И вот новое исследование показало: половина хронических заболеваний связана с общими генами и часто встречается вместе, особенно у людей старше 65 лет. Например, гипертония часто идет в паре с синдромом ночного апноэ, а сахарный диабет 2-го типа — с эректильной дисфункцией. Хорошая новость в том, что раз причина этих болезней одна, то и лечить их в будущем можно будет, что называется, одной таблеткой.

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Мультиморбидность (когда человек болеет двумя и более хроническими заболеваниями) — нарастающая проблема во всем мире, которая, по прогнозам, затронет две трети 65-летних в следующем десятилетии. Кроме того, мультиморбидность называют клиническим маркером ускоренного старения, дряхления и смертности. Лечение сразу нескольких сосуществующих патологий у одного пациента становится серьезным бременем для систем здравоохранения. Поэтому ученые во всем мире заняты поисками причин появления букета заболеваний у одного пациента и возможности максимально оптимизировать схемы лечения.

Самое крупное на сегодняшний день исследование мультиморбидности GEMIN, проведенное под руководством Медицинской школы Университета Эксетера, изучало как генетическую, так и клиническую информацию более чем трех миллионов человек в Великобритании и Испании. Ученые проанализировали генетические и медицинские карты пациентов, касающиеся состояния здоровья в пожилом возрасте. Исследователи пытались понять, в каких случаях лекарство или профилактические стратегии могут предотвратить или отсрочить начало мультиморбидности, а также какие способы лечения множественных пересекающихся состояний можно будет использовать в будущем. Выявлялись генетические совпадения в 72 заболеваниях, которые сегодня называют «болезнями старости», чтобы определить, какие конкретные гены связаны с двумя или более состояниями. Чаще всего у пациентов выявляли гипертонию (51,7%), остеоартрит (35,3%) и энтезопатию верхней части тела (27%). В результате было обнаружено более 2500 пар болезней с общими генетическими связями, которые встречались гораздо чаще вместе, чем по отдельности, у одного и того же пациента.

В 43,6% случаев вероятность того, что какие-то из 2546 пар болезней будут встречаться вместе, оказалась выше, чем их встречаемость по отдельности, в силу общей генетической природы. И если «парность» некоторых заболеваний легко было спрогнозировать (например, ожирение и сахарный диабет), то иные пары, связанные общими генетическими механизмами, оказались весьма неожиданными (например, сердечно-сосудистые заболевания нередко развивались в паре с кожными).

В итоге был составлен рейтинг наиболее распространенных хронических тандемов. Хроническая сердечная недостаточность, оказалось, в 7,53 раза чаще развивается вместе с мерцательной аритмией, нежели сама по себе. Анемия в 2,23 раза чаще встречается вместе с болезнью периферических артерий, а артериальная гипертензия вместе с той же болезнью артерий развивается почти вдвое чаще, чем каждая по отдельности.

Для сахарного диабета выявлены такие пары: эректильная дисфункция (в 3,27 раза чаще), сердечно-сосудистое заболевание (в 2,45 раза), хроническая почечная недостаточность (в 2,24 раза), остеоартрит (в 2,24 раза), депрессия (в 2,18 раза), повышенный уровень холестерина (в 1,95 раза), артериальная гипертензия (в 1,91 раза).

Фибромиалгия чаще всего встречается вместе с синдромом раздраженного кишечника (в 3,38 раза чаще) или бронхиальной астмой (в 1,87 раза чаще); артрит в 2,47 раза чаще развивается вместе с депрессией; а остеоартрит вдвое чаще выявляют у людей с ожирением, нежели без него.

Бронхиальная астма и аллергический ринит составляют популярную пару с общей генетической природой (вместе встречаются в 2,78 раза чаще, чем по отдельности). Из других напарниц бронхиальной астмы выделяют экзему (в 2,73 раза чаще) и пищевые аллергии (в 2,09 раза чаще).

Весьма любопытные союзы образуют желудочно-кишечные заболевания. Так, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь вдвое чаще диагностируется вместе с хроническим синуситом и в 2,13 раза чаще — с депрессией. Депрессия и болезнь Крона — тоже пара, которую в 2,24 раза чаще диагностируют вместе, чем по отдельности. А дивертикулез кишечника в 1,49 раза чаще развивается совместно с тендинитом. Из прочих генетических корреляций можно отметить железодефицитную анемию и заболевание периферических артерий, шизофрению и фибромиалгию, гипертонию и синдром ночного апноэ сна.

...По словам руководителя исследовательской группы доктора Жоао Дельгадо из Медицинской школы Университета Эксетера, ученые уже вот-вот смогут сделать открытия, какие препараты или стратегии по изменению образа жизни могут вылечить уже существующие болезни и предотвратить мультиморбидность в будущем:

«Например, мы определили роль излечимых состояний, таких как дефицит B12 или железодефицитная анемия, в развитии мультиморбидности. Такие знания помогают понять, какая профилактика серьезных хронических болезней наиболее эффективна».

Увы, сегодня клинические рекомендации лечения тех или иных болезней выстраиваются под каждое конкретное заболевание, что часто мешает видеть целостную картину состояния здоровья пациента. Но ученые вновь возвращаются к актуальности крылатой фразы Гиппократа — «лечить человека, а не болезнь». Новое исследование может стать платформой для более персонализированного лечения всего организма, а не по одному заболеванию.