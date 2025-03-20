Умные часы помогут следить за здоровьем сердца по-новому

Ученые предложили новый способ оценки состояния сердечно-сосудистой системы с помощью данных, которые уже собирают умные часы. Результаты работы были представлены на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологии (ACC.25).

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Метод основывается на соотношении среднего пульса за день и количества пройденных шагов. По словам ведущего автора исследования Чжанлиня Чэня из Северо-Западного университета в Чикаго, этот показатель отражает, насколько эффективно сердце адаптируется к физической нагрузке, а не просто уровень активности человека.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в США, но многие люди не проходят скрининги вовремя. Новый метод может помочь выявлять тех, кто находится в группе риска, и побудить их обратиться к врачу.

Исследование проводилось на основе данных почти 7 000 американцев, которые предоставили информацию со своих фитнес-трекеров Fitbit и электронных медицинских карт в рамках программы «All of Us». Всего было проанализировано 5,8 миллиона дней активности и 51 миллиард шагов.

Выяснилось, что у людей с высоким значением нового показателя (DHRPS) риск развития диабета второго типа был в два раза выше, чем у тех, у кого этот показатель был низким. Вероятность сердечной недостаточности увеличивалась в 1,7 раза, гипертонии — в 1,6 раза, атеросклероза — в 1,4 раза. Однако связи между этим показателем и риском инсульта или инфаркта обнаружено не было.

Исследователи считают, что DHRPS может стать полезным инструментом для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Люди смогут самостоятельно рассчитывать этот показатель по данным с умных часов, а в будущем он может быть встроен в их программное обеспечение.

Хотя метод еще требует дополнительной проверки, ученые надеются, что он сможет войти в стандартную систему оценки рисков сердечных заболеваний.

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