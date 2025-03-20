Как «гормон любви» окситоцин может повлиять на беременность

Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что окситоцин играет важную роль не только в формировании социальных привязанностей, но и в замирании беременности на ранних стадиях, пишет Live science. Исследователи обнаружили, что этот гормон может ввести эмбрионы в состояние своеобразной «спячки» (диапаузы). Научная статья вышла в Science Advances.По словам одного из авторов исследования, невролога Мозеса Чао из Медицинской школы Нью-Йоркского университета, это открытие стало неожиданностью. Диапауза часто встречается у сумчатых и у как минимум 130 видов млекопитающих, включая мышей и летучих мышей. Есть предположения, что она может происходить и у людей, однако это трудно отследить.Окситоцин участвует в развитии эмбрионов и грудном вскармливании у млекопитающих. В ходе эксперимента самцам мышей позволили спариваться с самками, недавно родившими первый помет, и обнаружили, что их беременности длились на неделю дольше.

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Чтобы понять причину этой паузы, исследователи использовали оптогенетику для стимуляции выделения окситоцина в мозге мышей. У большинства мышей, подвергшихся этому воздействию, эмбрионы вошли в состояние диапаузы. Дальнейшие эксперименты подтвердили, что окситоцин замедляет у эмбрионов процесс трансляции генов, что приводит к остановке их развития.

Тем не менее, эмбрионы без рецепторов окситоцина также способны к диапаузе, что указывает на существование других причин. Однако окситоцин важен для выживания эмбрионов в этом состоянии.Работа открывает новые горизонты в изучении метаболизма эмбрионов на ранних этапах развития и возможных причин ранних выкидышей и разработке новых методов лечения бесплодия. Авторы считают, что открытие может помочь лучше понять механизмы выживания клеток: многие нейроны эмбриона погибают в процессе развития нервной системы, однако те, что остаются, функционируют на протяжении всей жизни.