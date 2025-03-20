Что регулярность стула может рассказать о здоровье человека

Исследование, опубликованное в Cell Reports Medicine, выявило, что частота дефекации значительно влияет на физиологию и долгосрочное здоровье. Выяснилось, причем наилучшие результаты связаны с опорожнением кишечника один или два раза в день.

© Naukatv.ru

Предыдущие исследования предполагали связь между запорами и диареей с повышенным риском инфекций и нейродегенеративных заболеваний соответственно. В новой работе авторы собрали клинические данные, информацию об образе жизни, результаты химических, микробиологических и генетических анализов и многое другое от более чем 1400 здоровых взрослых добровольцев без признаков острых заболеваний. По частоте дефекации участников классифицировали на четыре группы: запор (один или два раза в неделю), низко-нормальный уровень (три-шесть раз в неделю), высоко-нормальный уровень (один-три раза в день) и диарея.

Когда стул задерживается в кишечнике слишком долго, бактерии исчерпывают запасы клетчатки и начинают ферментировать белки, производя токсины, такие как p-крезолсульфат и индоксилсульфат.

«Мы обнаружили, что даже у здоровых людей с запором наблюдается повышение уровня этих токсинов в крови», — отметил руководитель исследования Шон Гиббонс из Института системной биологии Сэтла (США), указав, что эти токсины особенно вредны для почек.

В случаяе диареи команда выявила клинические данные, указывающие на воспаление и повреждение печени. Гиббонс объяснил, что во время диареи организм выделяет излишнее количество желчных кислот, которые печень обычно перерабатывает для растворения и усвоения пищевых жиров.

Бактерии, ферментирующие клетчатку, ассоциируемые с хорошим здоровьем, процветают, когда дефекация происходит один или два раза в день. Однако Гиббонс подчеркнул, что требуется больше исследований для более точного определения этого оптимального диапазона.Более молодые люди, женщины и люди с более низким индексом массы тела имеют тенденцию к более редким испражнениям. Гиббонс отметил, что это может объясняться гормональными и неврологическими различиями между полами, а также тем, что мужчины в целом больше едят.В конечном итоге, сопоставив биологические данные с анкетами об образе жизни, команда выявила ключевые привычки людей с более здоровым микробиомом и графиком опорожнения кишечника.