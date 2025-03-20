В РФ разработали лекарство от рака мозга

Ученые Института цитологии и генетики РАН разработали лекарство от рака мозга на основе лития и мелатонина. Об этом сообщает ТАСС.

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Новый препарат создан для пациентов с глиобластомой. Он воздействует на новообразование без урона для здоровых клеток.

«Для воздействия на глиому предлагается водная композиция, содержащая четырехводный лимоннокислый литий (лития цитрат), который значительно превышает по безопасности хлорид лития, в сочетании с гормоном эпифиза — мелатонином», — рассказали ученые.

По итогам экспериментальной проверки было обнаружено, что средство способно уничтожать до 80% клеток агрессивной опухоли.

Мелатонин — гормон сна, относящийся также к антиоксидантам — веществам, способным нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Препараты с этим гормоном применяются, в частности, для коррекции нарушений циркадного ритма у работников со сменным характером труда, особенно с ночными сменами, или при резкой смене часовых поясов.