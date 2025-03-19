Найдена связь между вакцинацией и риском развития ревматоидного артрита

Исследователи оценили связь между вакцинацией и заболеваемостью ревматоидным артритом и его рецидивами, проведя обновлённый систематический обзор и метаанализ 16 обсервационных исследований в Европе, Северной Америке и Азии и опубликованных в период с 2008 по 2024 год.

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Целью этого систематического обзора и метаанализа было изучение связи между вакцинацией и риском развития ревматоидного артрита (РА).

Как указывают авторы работы, опубликованной 10 марта 2025 года в BMC Public Health, вакцинация необходима для профилактики заболеваний и является эффективным и экономичным средством защиты от инфекционных болезней.

Однако опасения по поводу безопасности вакцин сохраняются, что подчёркивает необходимость тщательной оценки их рисков и преимуществ в рамках национальных инициатив в области здравоохранения.

Ревматоидный артрит (РА) — распространённое иммуноопосредованное воспалительное заболевание, которое вызывает боль, отёки и скованность в синовиальных суставах и поражает около 1% взрослых. В последние годы наблюдается рост заболеваемости.

Авторами был проведён систематический поиск когортных исследований и исследований методом «случай-контроль», изучающих связь между вакцинацией и ревматоидным артритом, с использованием баз данных PubMed, EMBASE и Кокрейновской библиотеки.

Этот метаанализ включал 16 обсервационных исследований, проведённых в период с 2008 по 2024 год и охвативших в общей сложности порядка 26 миллионов участников. Продолжительность наблюдения варьировалась от 0,03 до 9 лет, а период сбора данных — от 2,75 до 9,5 лет.

В исследование вошли вакцинированные люди с ревматоидным артритом и без него, а также не вакцинированные — они служили контрольной группой.

Результаты включали оценку влияния связи между ревматоидным артритом (случаями заболевания или рецидивами) и вакцинацией против вируса папилломы человека, гриппа, COVID-19, сибирской язвы, вируса гепатита B, столбняка и опоясывающего лишая.

В результате анализа не было выявлено значимой связи между вакцинацией и риском развития ревматоидного артрита в когортных исследованиях и исследованиях методом «случай-контроль».

Более того, анализ подгрупп по продолжительности наблюдения показал, что при наблюдении в течение менее одного года вакцинация оказывает «значительное защитное действие при ревматоидном артрите».