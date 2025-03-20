Стало известно, как беременность влияет на кишечник

Европейские биологи обнаружили во время наблюдений за здоровьем беременных мышей, что первая беременность вызывает значительные структурные изменения в устройстве кишечника самок, которые частично сохраняются и после рождения потомства. Об этом сообщила пресс-служба британского Института Фрэнсиса Крика (FCI).

"Наличие обратимых и необратимых перемен в устройстве кишечника, скорее всего, является компромиссом - необратимое увеличение его длины помогает организму мышей быстрее готовиться к новой беременности, а сокращение в длине ворсинок нормализует поглощение питательных веществ после завершения грудного вскармливания", - пояснила руководитель научной группы в FCI Ирен Мигель-Альяга, чьи слова приводит пресс-служба института.

Исследователи совершили это открытие при всестороннем изучении того, как первая беременность влияет на работу пищеварительной системы самок мышей. В прошлом, как отмечают ученые, биологи уже находили свидетельства того, что продолжение рода меняет структуру пищеварительных органов мушек-дрозофил, что заставило их проверить, происходит ли нечто похожее и с млекопитающими.

Проведенные учеными наблюдения показали, что первая беременность существенным образом меняет устройство кишечника мышей. В частности, его длина увеличивается примерно на 18% через три недели после зачатия, а так называемые ворсинки - выросты на поверхности стенок кишечника, поглощающие питательные вещества - становятся значительно шире и на 30% длиннее, чем до начала беременности. Все эти перемены происходили вне зависимости от того, какой диетой питались мыши и как много калорий они получали.

При этом исследователи обнаружили, что часть этих изменений, в том числе увеличение длины кишечника, сохранилась после завершения периода грудного вскармливания, что говорит об их долгосрочном или необратимом характере, а другие исчезали через месяц после рождения детенышей. Ключевую роль в возникновении этих непостоянных перемен, как показали последующие опыты на культурах клеток кишечника, играл ген SGLT3a, чья активность повышалась после зачатия потомства.

Последующие эксперименты и опыты, как надеются ученым, помогут им выявить те участки ДНК, которые связаны с долгосрочными и необратимыми переменами в структуре кишечника при наступлении первой беременности. Их последующее изучение поможет улучшить наши представления о том, как работает генетическая "программа" воспроизводства потомства у млекопитающих, и выяснить, влияет ли она схожим образом на работу кишечника женщин.