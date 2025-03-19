Врачи нашли новый метод лечения остеомиелита

Новый подход лечения включает всего две операции. Об этом пишет «Бриф 24».

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На первом этапе специалисты удаляют поврежденные участки пяточной кости и создают площадку для установки импланта.

Затем подготовленная область подвергается высокотехнологичному 3D-сканированию, в результате которого изготавливается титановый имплант, учитывающий уникальные анатомические особенности пациента.

Пока имплант находится в процессе производства, пациенту устанавливается спейсер, который выполняет поддерживающую функцию для пяточной кости. На второй операции происходит установка готового протеза, что позволяет полностью восстановить структуру пяточной кости.

Спустя неделю пациент может быть выписан на амбулаторное наблюдение.

Ранее «Ямал 1» писал, что в Муравленко акушеры спасли жизнь многодетной маме и её пятому ребёнку

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