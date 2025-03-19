Как владение речью может предсказать продолжительность жизни

Новое исследование проведенное Ассоциацией психологических наук, опубликованное в журнале Psychological Science показало, что люди, которые быстро и свободно выражают свои мысли — то, что называют вербальной беглостью — могут жить дольше.

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Паоло Гизлетта из Женевского университета и его коллеги проанализировали данные Берлинского исследования старения, которое отслеживало 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет в течение до 18 лет.

В ходе эксперимента участникам проводили девять различных тестов, измеряющих четыре ключевые когнитивные способности:

вербальную беглость, например, тест, в котором участникам нужно было назвать как можно больше животных за 90 секунд. скорость восприятия, измеряющую способность быстро обрабатывать визуальную информацию.

вербальные знания, отражающие размер словарного запаса. эпизодическую память, оценивающую способность запоминать личные события.

Ученые разработали модель, связывающую изменения в этих показателях с риском смерти, используя метод совместного многомерного продольного анализа. Они обнаружили, что высокая вербальная беглость ассоциируется с увеличенной продолжительностью жизни. Одна из теорий объясняет это тем, что процессы старения в разных областях — когнитивной, эмоциональной и биологической — происходят одновременно.

«Все эти области просто приходят в упадок вместе, будь то познание, личность, эмоции или биологический, медицинский упадок в целом», — отметил Гизлетта. Он также добавил:«Сегодня проводить подобные исследования стало намного проще, потому что стало доступно больше данных. Стало больше людей, готовых сотрудничать. Появились лучшие технологии»

Эти результаты важны, так как они открывают возможность для разработки новых стратегий поддержания когнитивного здоровья и замедления процессов старения.