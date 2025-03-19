Найден необычный способ избавиться от «лишних» волос

Ученые из Университета Майами установили, что натуральный подсластитель, похожий на стевию, может подавить рост волос при нанесении на кожу. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Dermatology (BJD).

© Газета.Ru

Ученые объяснили, что в основе такого эффекта лежит воздействие на вкусовые рецепторы, расположенные на коже человека. Хотя вкусовые рецепторы обычно ассоциируются с вкусовыми сосочками во рту, в разных частях организма они выполняют различные функции, связанные с регуляцией обмена веществ и иммунной системы.

Исследователи обнаружили, что в волосяных фолликулах кожи головы присутствует рецептор горького вкуса под названием TAS2R4. При стимуляции натуральным подсластителем под названием ребаудиозид А TAS2R4 посылал фолликулам сигналы о замедлении роста волос. Одновременно с этим в подкожной части волосяных стержней вырабатывался специфический белок, дополнительно подавляющий их удлинение.

Эксперименты на образцах донорской кожи головы показали, что ребаудиозид А замедляет рост волос как у мужчин, так и у женщин. По мнению ученых, их открытие в будущем может стать прорывной методикой лечения заболеваний, при которых происходит избыточное оволосение. Также свойства подсластителя можно будет использовать в индустрии красоты.