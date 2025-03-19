В России испытали новую вакцину от ротавируса

В клинических тестах участвовали несовершеннолетние от девяти месяцев до шести лет. Заявку на регистрацию специалисты планируют подать в июне.

«Рассчитываем, что получим регистрацию для детей всех возрастов. Но когда это произойдет, зависит не только от нас», — сообщила руководитель лаборатории молекулярной диагностики ФНИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Татьяна Гребенникова.

Она отметила, есть надежда, что вакцина будет введена в гражданский оборот в 2026 году.

Новое средство против ротавируса — это шестивалентная вакцина. Она включает в себя шесть генотипов вируса. После прививки у ребёнка образуются антитела от них, которые также защищают ещё от двух генотипов за счёт перекрестного иммунитета.