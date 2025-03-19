Обнаружен белок, отвечающий за появление грыжи в позвоночнике

Китайские ученые Шаньдунского университета выявили ключевую роль белка-супрессора ферроптоза 1 (FSP1) в развитии дегенерации межпозвоночных дисков (IDD) — основной причины хронической боли в пояснице. Открытие может стать основой для разработки новых методов лечения, способных облегчить страдания миллионов людей по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Genes & Diseases (G&D).

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Боль в пояснице — одна из самых распространенных проблем со здоровьем, затрагивающая более 70% людей в течение жизни. Дегенерация межпозвоночных дисков, вызванная хроническим воспалением, служит основной причиной этой боли. Однако молекулярные механизмы, лежащие в основе дегенерации дисков, до сих пор оставались малоизученными.

Исследователи обнаружили, что воспалительный цитокин TNFα активирует белок FSP1, который, в свою очередь, запускает апоптоз (разрушение клеток) и повреждение митохондрий в клетках межпозвоночных дисков. Это приводит к их дегенерации и хронической боли.

«Мы обнаружили, что FSP1 играет центральную роль в дегенерации дисков, опосредованной TNFα. Это открытие предлагает новую терапевтическую цель для лечения хронической боли в спине», — пояснил доктор Синьюй Лю, ведущий автор исследования.

Эксперименты показали, что ингибирование FSP1 снижает апоптоз и митохондриальную дисфункцию, что подтверждает его ключевую роль в развитии IDD. При этом подавление FSP1 не вызывает ферроптоз — другой тип разрушения клеток, что делает его безопасной мишенью для терапии.

Открытие открывает новые возможности для разработки препаратов, нацеленных на FSP1, которые могут замедлить или даже обратить вспять дегенерацию межпозвоночных дисков.